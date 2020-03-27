Koronavirüs Kremlin’e sızdı, Peskov açıklama yaptı
24.000'den fazla insanın yaşamına mal olan yeni tip koronavirüs, (Covid 19) dünyaya yayılmaya devam ederken, Rusya salgınla mücadele için önlemlerini artırdı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, başkanlık idaresine mensup bir üyenin koronavirüse yakalandığını doğruladı ancak Başkan Putin ile hiç bir teması olmadığını duyurdu.
Kremlin, başkanlık idaresine mensup bir üyeye ait koronavirüs testinin pozitif sonuç verdiğini doğruladı. Ancak sözcü Dmitry Peskov'a göre, enfekte kişinin Putin ile hiçbir teması olmadı.
196 YENİ VAKA
Rusya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Cuma günü 196 yeni koronavirüs vakası tespit ettiklerini duyurdu ve böylece ülkedeki resmi vaka sayısı 1.036'ya yükseldi. Bunun yanı sıra, son 24 saat içinde bir kişinin daha yaşamını kaybetmesiyle birlikte teyit edilmiş ölüm sayısı da dörde çıktı.
Rusya Ulaştırma Bakanlığı, bugünden itibaren diğer ülkelere yapılacak düzenli ve tarifeli tüm uçuşların askıya alınacağını duyurdu.
ÜLKE ÇAPINDA ÜCRETLİ TATİL
Rusya Devlet Başkanı Başkan Vladimir Putin, ulusa sesleniş konuşmasında Ruslara, 28 Mart'tan 5 Nisan'a kadar evde kalmalarını tavsiye etti. Putin ayrıca virüsün yayılımının yavaşlatılmasını teşvik etmek amacıyla ülke çapında ücretli tatil ilan edileceğini açıkladı. Ülkedeki tüm restoran ve kafeler bu süre zarfında teslimat hizmetleri dışında kapalı tutulacak.
Başbakan Mikhail Mishustin de açıklamasında, vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemelerini tavsiye ederken, önlemlerin ülkenin diğer bölgelerine doğru genişletilmesi gerektiğini ve daha zorlu önlemlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.
2,5 MİLYON KİT ÜRETECEKLER
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve ortakları şimdiye kadar 500.000 koronavirüs test kiti üretti, ancak RDIF başkanı Kirill Dmitriev Reuters'e demecinde, yakında haftada 2,5 milyon kit üretmeye başlayacaklarını DUYURDU.
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