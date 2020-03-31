Koronavirüs krizi büyüyor! Batık kredi krizi tavan yaptı

31 Mart 2020 Salı, 16:35

Bankalar, koronavirüse karşı peş peşe ekonomik destek paketleri açıklarken, diğer taraftan batık kredi miktarları da hızla artıyor. Bu yılın şubat ayında bankaların batık kredi oranı yüzde 47 artışla 152 milyar 520 milyon TL'ye fırladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Şubat 2020 verilerinde en fazla kredi batıran sektörleri derledik. Miktar olarak en fazla krediyi son bir yılda imalat sanayi sektörü batırırken, oransal artışta ise batık kredinin zirvesinde yüzde 121'lik yükselişle turizm sektörü yer aldı. İşte bankalardan aldıkları krediyi zamanında ödemeyen ve borcuna sadık kalmayan o sektörler:

1 - İMALAT SANAYİ

Bu yılın şubat ayında batık kredi anlamında en fazla takibe düşen sektör imalat sanayi oldu. İmalat sanayinde geçen ay itibarıyla 29 milyar 373 milyon TL kredi yasal takibe düştü. Geçen yılın aynı dönemine göre Yüzde 43 artış yaşandı. Geçen yıl aynı dönemde bu sektörde batık kredi miktarı 20 milyar 496 milyon TL idi. 2020 Şubat ayında bu sektörün kullandığı toplam nakdi krediler ise 588 milyar 329 milyon TL oldu.

2 - TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, MOTORLU ARAÇLAR SERVİS HİZMETİ

En fazla kredi batıran sektörlerin ikinci sırasında Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Araçlar Servis Hizmetleri sektörü yer aldı. Bu sektörde takipteki kredi miktarı 2020'nin Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 25 milyar 64 milyon TL'ye yükseldi.

3- İNŞAAT

En fazla batık krediye sahip sektörlerin üçüncü sırasında inşaat yer alıyor. İnşaat sektöründe takipteki kredi oranı son bir yılda yüzde 72 artış gösterdi. 2019 Şubat'ta bu sektördeki batık kredi miktarı 13 milyar 826 milyon TL iken bu yılın aynı döneminde bu miktar 23 milyar 841 milyon TL'ye fırladı.

4- ENERJİ

Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Üretim Dağıtım Sanayi sektörü ise oransal olarak en fazla parayı batıran sektörlerden biri oldu. Bu sektörde son bir yılda takipteki kredi miktarı yüzde 112 artışla 6 milyar 489 milyon liradan 13 milyar 749 milyon liraya yükseldi. Bu sektörde kullanılan toplam nakdi krediler ise son bir yılda 190 milyar 713 milyon TL'den, 215 milyar 379 milyon liraya çıktı.

5- TURİZM

2019'da gerek gelir gerekse de turist sayısı anlamında iyi bir yıl yaşayan turizm sektörün ise batık kredi listesinin beşinci sırasında yer aldı. 2019 Şubat döneminde turizm sektöründe takipteki kredi miktarı 3 milyar 920 milyon TL iken arada geçen bir yılda bu oran yüzde 121 artışla 8 milyar 658 milyon liraya çıktı.