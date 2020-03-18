Koronavirüs nedeniyle ilk köpek ölümü yaşandı

18 Mart 2020 Çarşamba, 09:18

İLK KÖPEK ÖLÜMÜ ŞÜPHESİ

Koronavirüs (Covid-19) salgınında bir ilkin yaşandığı iddia edildi. Ney York Post’un South China Morning Post’dan edindiği bilgilere dayandırdığı habere göre, Hong Kong'da ölen bir köpeğin koronavirüsten ölmüşolabileceği iddia edildi.

Aynı habere göre sahibi koronavirüse yaklanan 17 yaşındaki Pomeranian cinsi köpek Hong Kong’da hayatını kaybetti. Bir süre karamtinada tutulan ve testleri negatif çıkan köpeğin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

Köpeğin 60 yaşındaki sahibi geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmış ve uygulanan tedavi sonrası virüsü yenmeyi başarmıştı.

Kaynak: NTV