Koronavirüs nedeniyle ilk köpek ölümü yaşandığı iddia edildi
Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) yayılmaya devam ediyor. Salgında bir ilkin yaşandığı iddia edildi.
İLK KÖPEK ÖLÜMÜ ŞÜPHESİ
Koronavirüs (Covid-19) salgınında bir ilkin yaşandığı iddia edildi. New York Post’un South China Morning Post’dan edindiği bilgilere dayandırdığı habere göre, Hong Kong'da ölen bir köpeğin koronavirüsten ölmüş olabileceği iddia edildi.
Aynı habere göre sahibi koronavirüse yaklanan 17 yaşındaki Pomeranian cinsi köpeğin Hong Kong’da hayatını kaybettiği belirtildi. Bir süre karantinada tutulan ve testleri negatif çıkan köpeğin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia ediliyor.
Köpeğin 60 yaşındaki sahibi geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmış ve uygulanan tedavi sonrası virüsü yenmeyi başarmıştı.
Kaynak: NTV
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