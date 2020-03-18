Koronavirüs nedeniyle internet trafiği yüzde 30 arttı

18 Mart 2020 Çarşamba, 13:22

Türkiye'de koronavirüs sayısının artmasıyla birlikte alınan tedbirler de sertleşiyor. Koronavirüsün salgına dönüşmesi endişesiyle okullar tatil edilerek uzaktan eğitime geçilirken, firmalar da yavaş yavaş evden çalışmaya yöneliyor. Yemeksepeti, Gittigidiyor, ING, IBTech gibi birçok şirket tam zamanlı olarak evden çalışma yöntemine gitmiş durumda. Softtech, Garanti Teknoloji ve QNB Finansbank gibi kuruluşlarda ise departmana bağlı değişebilmekle beraber evden çalışma yöntemi tercih ediliyor. Özellikle hizmet sektöründe homeofise yönelen firmaların önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

İNTERNET YOLLARINI ÖĞRENCİLERE BIRAKIN

Uzaktan eğitim ve homeofise geçen firmaların videokonferans yöntemiyle haberleşmesi veri trafiğini etkiledi. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türkiye'de virüsün görüldüğü ilk günden bugüne data kullanımının yüzde 30 arttığını belirterek, Türk Telekom olarak her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını söyledi.

Ancak kullanıcıları gereksiz trafik oluşturmaması konusunda uyaran Kıraç şu şekilde konuştu:

“İnsanlar virüsün yayılmasını engellemek için evlere kapanıyor. Öğrenciler uzaktan eğitim alıyor, firmalar evden çalışmaya başlıyor. İnternet trafiğinde yüzde 30'luk bir artış söz konusu. İspanya'da bir araya gelen telekom operatörleri bir açıklama yaparak; 'Gereksiz video ve dosya paylaşımı yapmayın' dedi. İnternet yollarını öğrencilere bırakın. Normal akışında devam etsin. Biz abonelerimize gereksiz şekilde trafiği artırmamasını öneriyoruz. Özellikle sosyal medya ve WhatsApp gibi mecralarda video paylaşımlarından kaçınmak gerekiyor. Eğer olağan üstü bir trafik olursa risklerle karşı karşıya kalabiliriz. Yurt dışında da gerekli tedbirleri alıyoruz” dedi.

KAPASİTEYİ ARTIRIYORUZ

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle de evden çalışma gibi tedbirlerin artmasıyla birlikte müşterilerin sabit data kullanımının arttığına dikkat çekerek, “Altyapımız bu artışlara hazır. Gerekli kapasite artırımlarını da yapıyoruz. Şimdiye dek herhangi bir performans sorunu yaşamadık. Yaşanmaması için de gerekli tedbirleri alıyoruz” diye konuştu.

BiP'TEN GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA İKİ KAT ARTTI

Turkcell yetkilileri virüsle birlikte data kullanımının arttığına dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

“Turkcell olarak müşterilerimize sunduğumuz birçok dijital ürün ve servislerimiz aynı zamanda evden çalışma koşullarında işlerin daha kolay yürütmesine yardımcı oluyor. Bu hizmetlerden biri de Turkcell'in iletişim ve yaşam platformu BiP. Kullanıcılarına mesajlaşma ve görüntülü görüşme seçenekleri sunan BiP, evinden çalışanlara 10 kişiye kadar görüntülü konferans imkanı tanıyor”

Yapılan açıklamada, uzaktan eğitim konusunda yapılan çalışmalara dikkat çekilerek “Çocuklarımız eğitimlerini dünyanın en iyi 4.5G mobil altyapısı ve evlere kadar giden gerçek fiber internetimizi kullanarak Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulaması üzerinden kesintisiz olarak sürdürebilecek. Hatta bu amaçla bakanlığımızın tanımladığı 3GB'a ek olarak öğrenci, öğretmen hatta velilerimiz dahil ayırt etmeksizin tüm mobil müşterilerimize ek 3GB da biz hediye ederek 6GB internetle eğitim seferberliğine katkı sağlamak istedik. Bu süreci evlerinden takip ederek Turkcell sabit interneti kullanacak öğrenci ve öğretmenlerimize de EBA erişimlerinde kotayı kaldırarak hızlı erişimleri için platformu kullanırken internet hızlarını 100 MBit'e yükseltiyoruz. Öte yandan öğrencilerimiz uzaktan eğitimlerinin yanı sıra boş zamanlarında kendilerini geliştirebilmeleri için Zekâ Gücü projemizden faydalanabilecekler. Çocuklarımız eğitim teknolojileri uzmanları tarafından hazırlanan, Maker ve Kodlama başta olmak üzere Mobil Uygulama Geliştirme gibi birçok eğitimi alarak kendilerini yarına bugünden hazırlayabilirler” ifadeleri kullanıldı.