Koronavirüs nedeniyle New York'ta acil durum ilan edildi

08 Mart 2020 Pazar, 08:51

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette virüs tespit edilenlerin sayısının bir gün içinde iki katına çıkmasının ardından "acil durum" ilan edildiğini duyurdu.

New York'ta 20 kişide daha Koronavirüs tespit edilmesinin ardından vaka sayısı 76'ya yükselirken, ülke genelinde şimdiye kadar 377 kişide virüs tespit edildi. Ülkede Koronavirüs'ten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17'ye yükseldi.

Cuomo, yerel yetkililere devlet yardımı gerektirecek kadar acil bir durumun olduğunu söylerken, bu durum eyaletin acil durumla başa çıkmak için yeterli kaynağı yoksa, federal devletten yardım talep etmesini sağlıyor.

Öte yandan California açıklarında bekletilen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde ise 21 kişide yeni tip Koronavirüs tespit edildi.

New York Times'ın haberine göre, bir taksi şoföründe virüs testinin pozitif çıkması, 40'tan fazla insanın hastanede karantina altına alınmasıyla sonuçlandı.

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere de yayılan yeni tip Koronavirüs'ten dünya genelinde şu ana kadar 100 binden fazla kişi etkilendi. Kovid-19 salgını nedeniyle 3 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.