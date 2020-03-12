Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi!

12 Mart 2020 Perşembe, 19:08

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, ''16 Mart Pazartesi gününden itibaren okulların bir hafta süreyle tatil edildiğini duyurdu. Eğitim - öğretime 23 Mart'tan itibaren de uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilecek'' dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kalın, spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağını söyledi. Kamu personellerini yurtdışına çıkışları izne tabi olacağını kaydeden Kalın, üniversitelerin 18 Mart itibariyle 3 hafta tatil edildiğini duyurdu.

Ayrıca Sözcü Kalın, Erdoğan'ın yurtdışı gezilerinin askıya alındığını söyledi.

'ŞU ANA KADAR TESPİT EDİLEN TEK BİR VAKA'

Koronavirüs tespit edilen yurttaşın yakınları hakkında soruları cevaplayan Kalın, ''Şu ana kadar tespit edilen tek bir vaka oldu. Sağlık durumu iyi, etrafında karantinaya alınanlarla ilgili bir söz konu değil... İtalya’dan bir tahliye planımız şu anda yok'' ifadelerini kullandı.