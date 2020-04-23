Koronavirüs önlemleri ekonomide yeni korkuları tetikliyor

23 Nisan 2020 Perşembe, 14:37

Avrupa ekonomisi nisan ayında, hükümetlerin koronavirüsü yayılmasını kontrol altına almaya yönelik kısıtlamalarının şirketleri ayakta kalma çabaları ile başbaşa bırakması ile birlikte yoğun bir darbe aldı.

Avro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetinin göstergesi olan Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi, IHS Markit'in açıklamasına göre, nisan ayında, Mart ayındaki seviyesi olan 29.7'den 13.5'e indi. Bu keskin düşüş ekonomistlerin beklediğinden daha fazlaydı ve gösterge yaklaşık 20 yıl öncesine giden PMI verileri dikkate alındığında en düşük seviyeye indi.

Bu rapor, perşembe günü bölge için olası 2 trilyon Avroluk (2.2 trilyon dolar) bir kurtarma paketini görüşecek Avrupalı liderler için olsukça tatsız bir ön izleme oldu. Hükümetler milyarlarca euroluk yardım için taahhütte bulundular ve Avrupa Merkez Bankası (AMB) Çarşamba günü en hassas üye ülkeler için kalkan oluşturmak amacıyla çabalarını artırdı.

PMI verisi, hükümetlerin koronavirisün yayılmasını önlemek amacıyla aldıkları tedbirler sonucu hareketlerin kısıtlanması ve işyerlerinin kapanmasından dolayı Avrupa ve küresel ekonominin resesyona girmekte olduğunu işaret eden diğer verilerle ile paralel durumda. Uluslararası Para Fonu (IMF) ekonomideki bu gerilemenin neredeyse bir asrın en keskin daralmasını işaret ettiğini kaydetti ve Avro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 7.5 daralacağı tahmininde bulundu.

IHS Markit, bölge ekonomisinin fiilen büyük kısmının kapalı olması ile birlikte, imalat ve hizmet sektörlerinde yeni işlerin nisan ayında rekor hızda düştüğünü açıkladı. Hizmet sektörü ise, dinlence sektörü, hava yolları, restoranlar ve otellerin aldığı darbeden dolayı yükün büyük kısmını üstlenmiş durumda.

AVRUPA'NIN BÜYÜK ÜLKELERİ SIKINTIDA

Avro Bölgesi'nin en büyük iki ekonomisi Almanya ve Fransa'nın verileri de ikinci çeyreğin başında daha önce görülmemiş büyüklükteki ekonomik gerilemeyi işaret etti.

Avro Bölgesi anketi ayrıca güvendeki düşüşü ve rekor istihdam kısıntılarını da gösterdi. İstihdam düşüşünün bir kısmı çalışanların ücretsiz izinlerini de kapsıyor, ancak eğer salgın dolayısıyla kapalılık durumu uzarsa, şirketler bu çalışanları işten çıkarmak durumunda kalacak.

Öte yandan, bazı hükümetler, kapalılık durumundan dolayı oldukça ağır sıkıntı çeken firmalara ve çalışanlara yardımcı olabilmek için kısıtlamaları gevşetmeye ve ekonomilerini yavaş bir şekilde açmaya başladı. Ancak ülkeler virüs konusunda her şeyin temize çıkmadığının farkındalar ve bu nedenle işbaşına normal bir şekilde dönüş şimdilik oldukça uzakta.

IHS Markit'in baş iş dünyası ekonomisti Chris Williamson, "Umutlar felç durumunun çözülmesine yardımcı olmak için kısıtlama tedbirlerinin yavaşça kaldırılmasına bağlı," dedi ve "Ancak iyileşme virüsün ikinci dalga yayılmasını önlemek için acı verici bir şekilde yavaş olacak. Talepte böyle uzun süreli bir düşüşte, istihdam kayıpları yoğunlaşıp mevcut rekor hızın da ötesine geçebilir ve virüsün kontrol altına alınmasının maliyetine bağlı olarak, yeni korkular ortaya çıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu.