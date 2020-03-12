Koronavirüs önlemleri kapsamında NBA maçları askıya alındı
ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında NBA sezon maçları askıya alındı.
NBA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sezon maçlarını bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.
?NBA'den yapılan açıklamada söz konusu önlemin Utah Jazz'da forma giyen bir oyuncuda Kovid-19 tespit edilmesinin ardından alındığı kaydedildi.
Dünya üzerinde şu an Kovid-19 bulaşan 120 binden fazla insan bulunuyor. ABD'de virüse karşı önlemler kapsamında okullar ve işletmeler kapatılırken, kamusal alanda düzenlenen etkinlikler de askıya alınıyor.
ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz saatlerde Avrupa'dan ABD'ye 30 gün boyunca tüm seyahatlerin yasaklandığını duyurmuştu.
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