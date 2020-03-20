Koronavirüs önlemlerini yetersiz bulan ASMMMO üyeleri, kendilerini bakanlığa zincirledi

Dünyayı sarsan koronavirüs kapsamında Türkiye'de alınan önlemlerin bazı sektörlerleri kapsadığını ve bundan ötürü birçok çalışana ayrımcılık yapıldığını bu yüzden de mali müşavirlerin, muhasebecilerin mağdur olduğunu savunan Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Ali Şahin ve Oda yönetim kurulu üyeleri kendilerini Maliye Bakanlığı girişine zincirleyerek basın açıklaması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2020 Cuma, 14:40

Eyleme Oda Başkanı Ali Şahin, Oda  Başkan yardımcısı Nurali Keleş , Oda Başkan Yardımcısı Turgut Bahadır, Oda Genel Sekreteri Naci Alkan , Oda Saymanı Gülahmet Doğruyol ve meslek mensupları katıldı.

TBMM karşısında gerçekleşen eyleme müdehale eden güvenlik güçleri tarafından ASMMMO Başkanı Ali Şahin ,Oda Başkan Yardımcısı Nurali Keleş  ile Uğur Taşkıran ve Faruk Adıgüzel isimli meslek mensupları gözaltına alındılar.


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