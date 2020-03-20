Koronavirüs önlemlerini yetersiz bulan ASMMMO üyeleri, kendilerini bakanlığa zincirledi

20 Mart 2020 Cuma, 14:40

Eyleme Oda Başkanı Ali Şahin, Oda Başkan yardımcısı Nurali Keleş , Oda Başkan Yardımcısı Turgut Bahadır, Oda Genel Sekreteri Naci Alkan , Oda Saymanı Gülahmet Doğruyol ve meslek mensupları katıldı.

TBMM karşısında gerçekleşen eyleme müdehale eden güvenlik güçleri tarafından ASMMMO Başkanı Ali Şahin ,Oda Başkan Yardımcısı Nurali Keleş ile Uğur Taşkıran ve Faruk Adıgüzel isimli meslek mensupları gözaltına alındılar.