Koronavirüs online alışverişte yüzde 80'lik bir artışa neden oldu

16 Mart 2020 Pazartesi, 13:50

Türkiye’de de her geçen yıl büyüyen online alışverişleri koronavirüs salgını daha da artırdı. Dünya genelinde koronavirüsün yayılmasının hızının kesilmemesi ülkelerde tarihi ve turistik kentlerin sokaklarının, meydanlarının boş kalmasına yol açtı.İtalya gibi birçok ülke adeta sessizliğe gömülürken vatandaşlar da zorunlu olmadıkça sokaklara çıkmıyor. Dünyada tüketicilerin koronavirüs salgını sonrası online alışverişe yönelmelerinde büyük artışlar yaşanırken, Türkiye’de de özellikle Mart döneminde online mağazalardan alışverişler de büyük artışlar oldu.İlk vakanın görüldüğünün açıklandığı dönemde online yapılan alışverişlerde büyük artışlar yaşanırken, CarrefourSA da, 11 ile 15 Mart tarihleri arasında alınan siparişlerde bir önceki haftanın aynı dönemine göre yüzde 80'lik bir artış olduğunu duyurdu. En çok satılan ise kuru gıda, kasap, temizlik malzemeleri, meyve-sebze, self servis, kişisel bakım ve hijyene yönelik ürünleri ön plana çıktı.



“YÜZDE 80 ARTIŞ VAR, SİTELERİNDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR”





CarrefourSA da online mağazalarında geçtiğimiz aya göre normal sipariş trafiğinde yüzde 80’lik bir artış olduğunu duyurdu. Kovid-19 virüsü ile ilgili haberlerin kamuoyuna yansıdığı ilk günden itibaren, CarrefourSA e-ticaret platformu CarrefourSA.com’da ürünlere teknik olarak erişimin hızlı olması ve zengin ürün çeşitliliği nedeniyle tercih edildiklerini belirten firma, “Sitemize ulaşan trafikte yoğunluk yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs açıklaması sonrası 11 ile 15 Mart tarihleri arasında alınan siparişi bir önceki haftanın aynı dönemine göre incelediğimizde normal trafik’te yüzde 80'lik bir artış olduğunu söyleyebiliriz” bilgisini paylaştı.





“EN ÇOK NE SATILIYOR”





Online mağazalarında en çok ne satıldığıyla ilgili CarrefourSA şu bilgileri paylaştı:

“En çok büyüme gösteren reyonları incelediğimizde ise kuru gıda, kasap, temizlik malzemeleri, meyve-sebze, self servis, kişisel bakım ve hijyene yönelik ürünlerin ön plana çıktığını görmekteyiz. Yaşanan trafik ve sipariş artışının yarattığı hacme paralel olarak teslimat kapasitemizin de yüzde 100’ü üzerinde bir servis sağlamaktayız. Ayrıca her türlü hijyen önlemi alınan 630 mağazamıza müşterilerimizi alışverişe bekliyoruz.”