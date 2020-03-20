Koronavirüs pandemisi ne zaman sona erecek? 'Evrim geçiriyor'
Profesör Ancha Baranova, yeni koronavirüs pandemisinin sona erme süresi hakkında "Virüs, insan üzerinde varlığını sürdürebilmek için eş evrim geçiriyor" ifadelerini kullandı.
Sputnik'e konuşan biyolog Baranova'ya göre salgının sona erme süresini etkileyecek faktörlerden biri virüsün evrim süreci.
Virüsün yeni taşıyıcıya geçtiğinde zayıfladığının bilindiğini kaydeden Baranova, "Virüs, insandan insana geçtiğinde mutasyona uğruyor ve zayıflıyor. Virüs, insan üzerinde varlığını sürdürebilmek için eş evrim geçiriyor. Bu virüs, şu an bize adapte oluyor. Bunun ne kadar süreceği bilinmiyor" dedi.
Baranova, ikinci faktörün insanların virüse karşı bağışıklık kazanma süreci, yani doğal aşılama süreci olduğunu kaydetti.
Baranova, "Koronavirüs nüfusun yaklaşık yüzde 70'inde hastalığa yol açtığında, halk arasında virüsü yenmek için gereken antikorlara sahip insanlar ortaya çıkacak. Bu durumda, bulaşma artık o kadar kitlesel olmayacak ve herkesin bağışıklığı olacak" ifadelerini kullandı.
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