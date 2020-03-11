Koronavirüs paylaşımlarına soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.
Başsavcılık, genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar yaptıkları iddia edilenler hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri de, son do¨nemde du¨nyada c¸ok sayıda insanın o¨lu¨mu¨ne neden olan yeni tip koronaviru¨s (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımların tespitine ilişkin çalışma başlatmış, kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşım yaptıkları iddia edilen 29 kullanıcıyı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirmişti.
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