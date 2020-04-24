Koronavirüs salgını TÜİK'e yeni sorular sordurdu

24 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Koronavirüs ile Türkiye'de işsiz sayısının 10 milyona çıkması tahmin edilirken, Türkiye İstatistik Kurumu da (TÜİK) işgücü araştırmasına yeni sorular eklemeye hazırlanıyor.

TÜİK'e göre, Kovid-19 döneminde Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) kapsamında bazı tedbirler alındı. Bunlardan bir kısmı anketin uygulanmasına yönelik olurken bir kısmı da mevcut dönemin etkisini ölçmeye yönelik düzenlemeler şeklinde gerçekleştirilecek.

Koronavirüse 4.3 milyon kişilik resmi işsizle yakalanan Türkiye'de salgın döneminde işsiz kalan ancak iş bulamayacağı için iş aramayan veya iş aramaktan vazgeçen işsizler yine TÜİK’e göre işsiz sayılmayacak.

TÜİK'ten Cumhuriyet'e yapılan açıklamaya göre, koronavirüsün olası etkilerinin belirlenmesine yönelik 2020 Nisan ayı itibarıyla 'İşgücü Araştırması'na ek sorular eklendi. İşgücü Araştırması'na bu kapsamda eklenen sorularla; istihdamda olan ancak ücretli veya ücretsiz izinde olan, evden çalışmaya başlayan, çalışma saatleri değişen, salgın nedeniyle istihdamdan çıkan veya salgın nedeniyle iş aramayan kişilerin büyüklüğünün tahmin edilmesi planlanıyor.

ÖNGÖRÜLMEYEN SÜREÇ

Pazartesi günü İŞ'te GÜNDEM söyleşi köşesinde Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, “TÜİK işgücü istatistikleri HİA ile oluşturuluyor. Korona salgınının dayattığı sosyal mesafe kuralları ve bulaşma korkusu ortamında TÜİK anketörleri kapı kapı dolaşıp yüz yüze nasıl anket yapacaklar? Bu anketler halen yapılıyor, nasıl geçiyor, sorunlar var mı? TÜİK bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeli” demişti. TÜİK, Gürsel söyleşisinden sonra Cumhuriyet'e gönderdiği açıklamada Kovid-19 salgının tüm dünyada olduğu gibi öngörülemeyen bir süreç olarak seyrettiğini ifade etti.

KAÇ KİŞİNİN İŞİNİ KAYBEDECEĞİNİ SÜREÇ BELİRLEYECEK

Ne kadar süreceği net olarak öngörülemeyen bu dönemde işbaşında olan bazı ücretli çalışanların ücretini almaya devam ederken, bazılarının da ücretsiz izinde olacağına işaret eden TÜİK, “Ancak bu kişilerden ne kadarının süreç sonunda işsiz kalacağını, ne kadarının ise mevcut işvereniyle çalışmaya devam edeceği noktasında sürecin uzunluğu önemli bir belirleyici olacak. İş akdi fesih edilmeyen, geçici olarak evlerine gönderilen bu kişiler için, yani referans haftasında işinden uzak olan ve işle bağlantısı devam eden kişiler için ILO tarafından önerilen işten uzak kalma süresi 3 aydır” ifadelerini kullandı.

İŞ BAŞINDA OLMAYANLAR TESPİT EDİLECEK

* Hanehalkı İşgücü Araştırması'nın bu dönemde de varolan tanımlara göre istihdam ve işsizlik göstergelerini derlemeye devam edeceğini anlatan kurum, “Ancak bu dönemde eklenen sorular ile işbaşında olmayan bu kişilerin sayısına ilişkin bir tahmin elde edilebilecek. Süreç sonrasında ve süreç içerisinde işten çıkartılan kişiler ise, mevcut durumda olduğu gibi tanımlar çerçevesinde ankette istihdamdan çıkmış olarak yer almaya devam edecek” dedi.

TÜİK İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Grubu tarafından gönderilen açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

* Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) 1988'den bu yana Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından belirlenen istihdam ve işsizlik tanımlarına uygun ve 2005'ten bu yana Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) regülasyonlarına uyumlu istatistikler üretmekte.

* HİA kapsamında işgücü piyasasına ilişkin göstergeler; istihdamda olanlar, işsizler ve işgücü dışında olanlar ayrımında yayımlanıyor.

* Koronavirüs döneminde ayrıca Eurostat ülkeler ile çalışarak birtakım sorular belirlemiş ve isteyen ülkelerin bu soruları soru kağıtlarına ekleyebileceğini belirtmiştir. Bu sorular halihazırda HİA kapsamında eklenen sorulardan farklılık göstermemekte. İçinde bulunduğumuz dönemin işgücü piyasasına etkileri ayrıca halihazırda yayınlanmakta olan; fiili çalışma saatleri, işbaşında olmayanlar, istihdamda olup iş arayanlar, işgücüne dahil olmayıp çalışmaya hazır olanlar gibi diğer göstergelerle de takip edilebilecek.



