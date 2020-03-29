Koronavirüs salgınına karşı ayakkabı ve terlik temizliğine dikkat: Ayakkabılar, virüsleri eve taşıyabiliyor

29 Mart 2020 Pazar, 11:35

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Birol Baytan, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ayakkabı ve terlik temizliğine dikkat çekti. Baytan, dışarıda kullanılan ayakkabı ve terliklerle eve girilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Evde kullandığımız terlikleri ise 90 derecede yıkamak, sık sık temiz alabileceğimiz önlemlerden” diye konuştu. Ayakkabı ve terlik temizliğimizde dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Baytan şöyle konuştu:

“Covid 19 yeni bir virüs yaklaşık 4 aydır tanıdığımız bir virüs. Araştırmalarda saatlerce hatta günlerce cansız yüzeylerde kalabileceği gösterilmiş ise de hastalık oluşturma potansiyelinin cansız yüzeylerde 12 saatten uzun olmadığına dair bilgiler var. Ayakkabılar ile eve girmemek, evde kullandığımız terlikleri dezenfekte etmek, bu kısım önemli çünkü birçok insan terlik konusunda dikkat etmiyor ve virüsleri eve taşıyabiliyor. Koronavirüsün metal yüzeylerde uzun kaldığı bildiriliyor ancak virüsün hastalık yapıcı etkisi de kalıyor mu bu tam bilinmiyor. Bu yüzden tedbirli olup kirli olduğunu düşündüğümüz yüzeyleri dezenfektanlarla veya 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu ile temizlemek etkili olabilir.”