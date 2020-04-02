Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan doktor kayıp

02 Nisan 2020 Perşembe, 09:50

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, aralıkta Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınına dair meslektaşlarını ilk kez uyaran Dr. Ali Fen ortadan kayboldu.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SERT BİR KINAMA" İLE KARŞILAŞTI

Vuhanlı doktor, 'SARS koronavirus' etiketli bir hasta raporunun resmini paylaştıktan sonra Vuhan Merkez Hastanesi'ndeki yetkililer tarafından 'benzeri görülmemiş son derece sert bir kınama' ile karşı karşıya olduğunu açıklamıştı. Fotoğraf sosyal medyada geniş çapta yankı bulmuş ve ölümcül virüs hakkında ilk uyarıyı yapan diğer bir Çinli doktor Li Wenliang tarafından paylaşılmıştı.

DOKTOR BASKIYI ANLATTI

Doktor Li, yetkililer tarafından 'çevrimiçi olarak gerçeğe aykırı bilgileri yasadışı bir şekilde yaydığı' için kınanmış, kısa bir süre sonra 34 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

TUTUKLANMIŞ OLABİLİR

Dünya çapında 872 bini aşkın insanı enfekte eden ve 43 bini aşkın kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan doktorlardan Ai Fen’in gözaltında ya da tutuklanmış olabileceği değerlendiriliyor.