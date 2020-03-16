Koronavirüs şirketleri vurmasın diye vergi düzenlemesi yolda

16 Mart 2020 Pazartesi, 14:44

Koronavirüs nedeniyle yaşanan olumsuz gelişmelerden şirketlerin, esnafın olumsuz etkilenmemesi için gerekli desteklerin sağlanacağını söyleyen kaynaklar, bunlar arasında bazı vergi düzenlemelerinin de gündeme gelebileceğini söyledi.

Reuters'a bilgi veren kaynaklar koronavirüs salgınının ekonomide yaratacağı tahribata karşı atılacak potansiyel adımlar hakkında şu anda eğerlendirmelerin sürdüğünü, vergi düzenlemeleri konusunda nihai kararın verilmediğini belirttiler.

Kaynaklar ayrıca istihdam kaybının yaşanmaması için bazı adımların atılmasının da söz konusu olacağını söylediler. Kaynaklara göre, şirketlerin kamuya ödemelerinde ek süre verilebilir ya da kredi ödemelerinde yaşayabilecek sıkıntıların aşılması için de ertelemeler gündeme getirilebilir.



