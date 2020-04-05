Koronavirüs sonrası 3 boyutlu yazıcı stokları tükendi

05 Nisan 2020 Pazar, 15:33

Yerli 3D yazıcı üreticisi firmasında Yönetici Ortağı olan Dr. Emre Akıncı, ilk çıktığı süreçte mimarlık alanında ve prototip üretiminde kullanılan 3D yazıcıların, ilerleyen süreçte farklı amaçlarla da kullanılmaya başlandığını belirterek, "Koronavirüs sonrası maske üretiminde görüldüğü gibi bu ürünler kalıpsız seri üretime imkan sağlıyor. Ayrıca, maliyetin ucuzlaması, ürünlerin ulaşılabilir olması da yaygınlığını artırdı” dedi.



Akıncı, koronavirüs sonrası kamu kurumları, eğitim kurumları ve bağışçılardan yüklü sipariş aldıklarını belirterek, şu şekilde konuştu:

"Stoklarımızdaki tüm yazıcıları koronavirüs nedeniyle satmış durumdayız. Aşırı bir talep var ve bu talebi karşılamaya çalışıyoruz. Uzun mesai sistemine geçtik ve üretim personellerimizle çalışmayı sürdürüyoruz. Üretim kapasitemizi gelen talebe uyumlu bir şekilde artırabiliyoruz.

Bu talebin ortaya çıkmasının 3 sebebi var. Çok sayıda işletme kendi bünyelerine alıp maske üretim sürecine destek vermek için alıyor. Bağışçıların olduğu ikinci grup, ulaşılabilir fiyatlı bir yazıcımızı alıp bağışlıyor. Üçüncü grup da 3 boyutlu yazıcıları hali hazırda kullanan ve bu ürünleri talep eden kullanıcılardan oluşuyor.”

"BİNDEN FAZLA NOKTADA AKTİF OLARAK KULLANILIYOR"

2015 yılından beri bu alanda üretim yaptıklarını kaydeden Akıncı, şu ifadeleri kullandı:

"Seri üretimde 3 çeşit ürünümüz var. Bu ürünler ev, okul ve profesyonellere yönelik farklı modellerden oluşuyor. 3D yazıcılarımız 9 bin TL'den başlayarak özelliğine ve kullanım türüne göre 24 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Öte yandan, yazılım tarafında Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş bir tasarım programımız bulunuyor. Diğer firmalar açık kaynak kodlu ya da ithal programlar kullanırken, biz 'xDesktop' isimli kullanımı son derece kolay 3D yazılım programımızı kullanıyoruz.”"

"DİRENCİ YÜKSEK HAM MADDEYİ İŞLEYEREK DAYANIKLI BASKI SAĞLIYOR"

Akıncı, insanların koronavirüs sonrası 3D yazıcılara yoğun ilgi gösterdiğini ve internette bu ürünleri araştırmaya başladığını kaydederek, "Piyasada Çin üretimi ucuz ürünler var, bu ürünlerin dayanıklı ve kaliteli olmayan baskılar yapıyor. Uzun vadeli kullanım, kaliteli baskı ve yedek parça erişimi için 3D yazıcıların kapalı kasa olması gerekiyor. Açık ürünler direnci düşük, sıcağı gördüğünde hemen bozulan basit PLA isimli bir baskı yapıyor. Bu baskılar 50 derecede şeker gibi eriyor" dedi.

Akıncı, Zaxe 3D yazıcıların alüminyumla çevrilmiş kapalı cihazlar olduğu hatırlatarak, bu cihazların bir fırın gibi kapalı şekilde 320 dereceye kadar ısıtma sağladığı için direnci yüksek ham madde işleyebildiğini ve dayanıklı baskı yapabildiğini dile getirdi.

Ürünlerinin aynı zamanda çevreci bir yapıya sahip olduğunun da altını çizedn Akıncı, "Örneğin 30 gram ağırlığındaki maske baskısında, 3D yazıcılar 30 gram ham maddeyle bu baskının yapılmasını sağlıyor. Normal bir üretim yapılmak istense, kalıp maliyeti ve atık malzeme durumuyla karşılaşılıyor ve tüketim artıyor" diye konuştu.

"STRATEJİK ÜRETİM NOKTASI OLSAYDI HAFTADA 20 BİN MASKE ÜRETEBİLİRDİ"

Akıncı, bazı gelişmiş ülkelerde olağanüstü durumlar için bine yakın 3D yazıcının bir arada bulunduğu stratejik üretim noktalarının olduğuna dikkat çekerek, "Bu noktalar, bir parça ihtiyacı durumunda 3D yazıcılarla üretim gerçekleştiriyor. Türkiye’nin de bu ölçekte stratejik bir üretim noktasına ihtiyacı var. Maliyetleri çok yüksek olmayan bu üretim noktaları ülkemizde de oluşturulabilir. Koronavirüs sürecinde böyle bir tesis olsaydı haftada 20 bin maske üretebilirdi. Öte yandan bu teknolojide, bin tane cihaz tek program üzerinden 5-6 kişiyle yönetilebiliyor ve içinde bulunan kamera sayesinde, yazıcı işlemi tamamladığında sistem yöneticisine fotoğraf gönderiyor” ifadelerini kullandı.