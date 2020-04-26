Koronavirüs şüphelisi hastaneden kaçmak isterken canından oldu

26 Nisan 2020 Pazar, 23:25

Olay 20 Nisan günü Merkezefendi Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, korona virüs şüphesiyle tedaviye alınan Hasan K. isimli hasta, yaşadığı panik nedeniyle hastaneden kaçmak istedi. Hastanenin 4. katından 2. kat balkonuna atlayan Hasan K., ağır yaralandı.

Ağır yaralı olarak ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Hasan K., yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti. 6 gündür burada tedavi altında tutulan Hasan K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.