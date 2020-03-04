Koronavirüs şüphesi bulunan hastaya özel taşıma
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde, umre dönüşü öksürük şikayeti artan hasta, koronavirüs şüphesiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözlem altına alındı.
Kaynarca’da yaşayan ve umreden yeni dönen bir kişi,
öksürük şikayeti artınca Kaynarca Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hasta buradan
da koronavirüs şüphesiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
sevk edildi. Negatif basınçlı sedyeyle sevki yapılan hasta, gözlem altına
alındı. Hastadan alınan kan örnekleri tahlile gönderildi.
'3 AYDIR ÖKSÜRÜK
ŞİKAYETİ VARMIŞ'
İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, bakanlığın koronavirüs
konusunda çok hassas olduğunu, gerekli tedbirlerin alınarak hastaların
nakledilmesini istediğini bildirerek, "Kaynarca’da hastaneye müracaat eden
hastamızın 3 aydır öksürük şikayeti varmış. Ancak umre ziyaretinde öksürükte
artış olmuş. Hekim arkadaşlarımız da hastayı, tetkiklerinin yapılması için
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakletti. Testlerin
sonucuna göre durumu bakanlığımıza bildiriyoruz. Bu işlem spesifik değil, her
gün yapıyoruz. Hastalarımızın test sonuçları şimdiye kadar hep negatif çıktı.
Biz tedbirimizi almak durumundayız" dedi.
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