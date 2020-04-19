Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses: Tat ve koku alamıyorum
İbrahim Tatlıses'in, koronavirüs tedavisi gören kızı şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, hastalığı hafif atlattığını belirterek, koku ve tat alamadığını söyledi.
İbrahim Tatlıses'in, koronavirüs tedavisi gören kızı şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından koronavirüs tedavisi sonrası hastalığıyla ilgili süreci anlattı.
Zararlı alışkanlıklar edinmediğini ve kendisine iyi baktığı için kısa sürede toparlandığını söyleyen şarkıcı şöyle konuştu:
“Uyuşturucu, alkol ve sigara kullanmadığım için ciğerlerim ve böbreklerim sağlam. Bu yüzden beni fazla etkilemedi. Bu konuda kendime iyi bakmışım, koku ve tat almıyorum hala. Bir defa test yaptılar, şimdi karantinadayım. 10 gün sonra ikinci kez test olacağım. Sağlık Bakanlığı'nın yolladığı beş günlük ilacı kullandım. Nefes darlığım hiç olmadı, ateşim de olmadığı için hastaneye yatmadım” dedi.
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