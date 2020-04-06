Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındı
Pazar gününden bu yana hastanede koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, durumu kötüleşince aynı hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı
Yaklaşık 10 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan Boris Johnson, pazar günü akşam saatlerinde hastanede karantinaya alındı.
Johnson, bugün yapılan son tetkiklerde nefes güçlüğü çekmesinin ardından, oksijen takviyesi yapılarak yoğun bakımda alındı. Johnson'ın yapay solunum cihazına bağlı olmadığı bildirildi.
HAMİLE KIZ ARKADAŞI DA POZİTİF
Öte yandan, Johnson'un hamile kız arkadaşı Carrie Symonds'un da bugün koronavirüs semptomları gösterdiği ortaya çıktı.
10 gün önce enfekte olduğu anlaşılan Boris Johnson'dan uzak durmasına rağmen, yüksek risk kategorisine giren 32 yaşındaki Symonds, Twitter'dan paylaştığı iletisinde, geçen haftayı yatakta geçirdiğini açıkladı.
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