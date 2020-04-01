Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, yaşamını yitirdi

01 Nisan 2020 Çarşamba, 19:21

Koronavirüs tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu’nun oğlu Onur Taşcıoğlu, babasının yaşamını yitirdiğini söyledi. Cemil Taşcıoğlu, bir süredir Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi enfeksiyon servisinde koronavirüs tedavisi görüyordu. Onur Taşcıoğlu, babasının yaşamını yitirdiği haberini Twitter adresinden," Canım babam Prof.Dr.Cemil Taşcıoğlu’ nu kaybettik. Hepimizin başı sağolsun." sözleriyle duyurdu.

Cemil Taşcıoğlu'nun tedavisi sürerken oğlu Onur Taşcıoğlu babası için paylaştığı mesajda, Taşçıoğlu daha sonra babasının fotoğrafını paylaşarak, “Kalk ayağa be baba!!! Görmüyor musun bu kadar sevenin var... Daha yetiştireceğin binlerce öğrencin, iyileştireceğin binlerce hastan var. Bizim için o güzel yüzünü tekrar göster bize. Tekrardan o renkli fularlarını tak ve çık karşımıza. Dimdik ve daha güçlü. Sakin pes etme!" ifadelerini kullanmıştı.













