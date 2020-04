Koronavirüs tedavisi görmüştü: Burak Akkul son halini paylaştı

25 Nisan 2020 Cumartesi, 15:05

Çok Gezenti isimli gezi programında sunuculuk yapan Burak Akkul, geçtiğimiz ay rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Belirtiler sonrası koronavirüs testi yapılan Akkul'un sonuçları pozitif çıkmıştı.

21 GÜN UYUTULDU



Burak Akkul hastane süreci 30 gün sürdü. Bunun 21 günü uyutuldu. Akkul sonrasında yaşadıklarını ise şöyle aktarmıştı, "Şunu söylemek gerekir; toplum olarak maalesef Covid-19 bilincini gerektiği kadar taşımıyoruz. Şu kadar söyleyim, o yoğun bakımda bir gün geçirseler insanlar değil dışarı çıkmak burunlarını bile dışarı çıkarmazlar. Çok ciddi bir sorun bu. Toplumumuz maalesef çok bilinçli değil. Sağlık Bakanlığı süreci gerçekten çok iyi kontrol etmeye çalışıyor. Kademeli biçimde sokağa çıkma kısıtlaması yapılıyor. Durumum her gün çok daha iyiye gidiyor. Özellikle entübe olarak tedavi edildiğim için bir hafta boğazımda, genzimde, midemde yanma ve her şeyi yiyememe, tad alamama vardı. Fiziksel olarak uzuvlarda da bir denge kaybı var. Elimi kullanabiliyorum ama kullanamadığını sanıyorum meselâ... Maç seyrederken 2-3 saat ayağınızı altınıza alıp oturduğunuzu ve ayağa kalktığınızda her yerinizin nasıl tutulduğunu düşünün... İşte onu 21 ile çarpın. Ben öyle bir vücutla hastaneden çıktım. Şu an evde yürüyüşler yaparak fiziksel durumumu düzeltmeye çalışıyorum. Ruhsal durumum gayet iyi. 21 gün uyutulan bir hasta ve sizin karşınızda konuşan bir kişi olarak şunu da belirtmek isterim ki ben bu virüsü yendiysem şu an tedavi gören binlerce pozitif vaka da bu virüsü yenebilir; yenecektir. Ben bu süreçte bana destek olan ve tedavi eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Geçtiğimiz günlerde taburcu olan sunucu Burak Akkul, son görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.