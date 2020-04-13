Koronavirüs tedavisi için plazma aranıyordu: Genç öğretmen yaşamını yitirdi

13 Nisan 2020 Pazartesi, 09:29

Kocaeli’de Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Bilgisayar Öğretmeni Sait Murat Teker (42), koranavirüs belirtileri şüphesiyle gittiği Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yapılan test sonucu pozitif çıktı. Genç öğretmen İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakım ünitesine alındı. Genç öğretmenin durumu kötüleşince solunum cihazına bağlandı.

Solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veren iki çocuk babası öğretmenin tedavisi için plazma aranıyordu.

Genç öğretmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.