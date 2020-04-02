Koronavirüs uyarısı yapan doktoru önce susturmak istediler, sonra şehit saydılar
Çin'de Aralık ayında koronavirüs uyarısı yapan ve sonra susturulmak istenen Li Venliang isimli doktor "şehit" sayıldı.
Çin'de koronavirüs salgınının merkezi konumunda olan Hubei eyaleti yönetimi, salgınla mücadele sırasında hayatını kaybeden 14 doktorun "şehit" statüsüne alındığını bildirdi.
Listeye alınan doktorlar arasında koronavirüs uyarısı sonrası susturulmak istenen Çinli doktor Li Venliang da yer alıyor.
Vuhan bölgesinde başlayan koronavirüs salgını ile ilgili Aralık ayında uyarı yapmak isteyen ve çalıştığı hastanede kendisi de virüsü kapan doktor Li Venliang, Şubat başında yaşamını yitirmişti.
30 Aralık'ta Dr. Li meslektaşlarıyla iletişim halinde olduğu bir sosyal medya grubuna salgınla ilgili bir mesaj göndermiş ve hastalığın bulaşmaması için koruyucu giysi giymelerini önermişti.
Dr. Li'nin ölümü, Çin'deki ifade özgürlüğünün de sorgulayan paylaşımlara yol açmıştı.
Çin'in sosyal medya uygulaması Weibo'da en fazla paylaşılan etiketler arasında "Vuhan hükümeti Dr. Li Venliang'a bir özür borçlu" ve "İfade özgürlüğümüzü istiyoruz" yer almıştı.
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