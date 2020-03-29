Koronavirüs üzerine 5G teknolojisi iddiaları

29 Mart 2020 Pazar, 14:20

Pek çok firma 5G ürünlerini ve 5G destekli cihazlarını piyasaya sürdü. Bazı ülkeler altyapı çalışmalarında son aşamaya geldi.

webtekno.com’da yer alan bir habere göre, gelecekte yeni bir bant genişliği kullanarak cihazların bağlantı hızlarının bir anda artmasını sağlayacak olan teknolojik bir altyapı olan 5G teknolojisi, komplo teorisyenlerine göre güvenli değil ve üzerine yeterince test yapılmadığı düşünülüyor.

"5G’Yİ İNSAN DERİSİNİN ALTINA İŞLEME" İDDİASI

5G ile ilgili olarak en temel değişiklik, yeni teknolojide 30-300 GHz arasında milimetre dalga boyuna sahip bağlantı sunulması. Pek çok komplo teorisine göre, mmWave olarak adlandırılan bu özelliğin yeni, daha zararlı bir radyasyon çeşidi olduğu ve insan derisinin altına işleyip, hücreleri zayıflattığı ve kişinin direncini azaltıp, kansere yatkın hale getirdiği düşünülüyor.

Bu bilginin gerçek olmadığını söyleyen uzmanlar, mmWave'in geleneksel 3G ve 4G iletişimden daha zayıf sinyaller yaydığını belirtiyor. Derimizin hemen altındaki ince tabakayı bile geçemeyen 5G, güçlendirilmiş camı ya da çoğu binayı da aşamıyor. Yeni bir teknoloji de olmayan 5G, 2011’den beri kullanılıyor.

Komplo teorileri arasındaki temel iddia ise şu şekilde; İlk 5G testlerinden haftalar sonra salgın başladı. 5G’den kaynaklanan radyasyon virüsü tetikledi ve bu şekilde 5G teknolojisi kullanılarak milyarlarca insanın ölümüne neden olacak bir sistem oluşturuldu.



BILL GATES VE 5G

Yine başka bir teori de ise, Bill Gates tarafından yapılan 5G’nin insanları “düşük titreşimsel konuma” getirdiğini ve bu sayede insan nüfusunun azaltılmasının amaçlandığı yönünde. Teorinin ana fikrinde, insanların aşılanarak ilaç yerine, cip enjekte edilmesi var. Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın desteklediği bilimsel çalışmaların arasında olan Pirbright Enstitüsü de hayvandan insana geçen koronavirüsler üzerine çalışması, komplo teorisyenleri tarafından bir delil olarak görülüyor.



Pitbright bu konuda araştırma yapma ihtiyacı duymasının nedeni ise, yakın geçmişte SARS, MERS gibi başka koronavirüs örneklerinin yaşanmış olması, insanların bu konuda önlem almayı istemesi.

Dünya Sağlık Örgütü ve bağımsız araştırmacılar, Kovid-19 salgınının kaynağının hayvanlar olduğunu, konunun 5G ile bir bağlantısı olmadığını belirtiyor.