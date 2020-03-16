Koronavirüs vaka sayısı 13'e yükselen Kosova, acil durum ilan etti
Kosova hükümeti, koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan vaka sayısının 13’e çıkmasıyla Kosova Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine acil durum ilan etti
Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia (solda), Kosova Başbakanı Albin Kurti (sağda)
Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısının 13'e çıktığı ve bu nedenle 3 bölgenin karantinaya alındığını açıkladı. Sağlık Bakanı Arben Vitia, acil durumlar dışında vatandaşlardan evlerinden çıkmaması çağrısında bulundu.
KOSOVA'DA SOKAKLAR BOŞALDI
Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin ‘evlerinizden çıkmayın’ çağrısının ardından, Kosova’nın işlek caddeleri boş kaldı. Ana caddeler ve Prizren'de çok sayıda turistin ziyaret ettiği bölge olan Şadırvan merkezindeki sessizlik hakim oldu.
Restoranlar, barlar ve AVM'lerin de kapatıldığı Prizren'de, sadece fırınlar, küçük marketler ve eczaneler çalışıyor. Türkiye'nin Adana şehrinden Kosova'ya gelen Hakan Arslan'da Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Prizren şehrini ilk defa böyle boş gördüklerini söyledi. Kosova'nın Priştine şehrinde yaşadığını belirten Arslan, Türkiye'deki ailesiyle sık sık görüştüklerini ifade etti.
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