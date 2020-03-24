Koronavirüse karşı 3D yazıcılarla yüz siperlikleri üretimine başlandı

24 Mart 2020 Salı, 23:10

Harran Üniversitesi (HRÜ) bünyesindeki teknokentte faaliyet gösteren firmanın ekip sözcüsü ve aynı zamanda üniversitenin Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Muhammed Filiz, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirler kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmaya karar verdiklerini söyledi.

Koronavirüse karşı 3D yazıcı desteğiyle yüz siperliği üretmeye başladıklarını belirten Filiz, şu şekilde konuştu:

"Tasarım sürecinin ardından 3 boyutlu yazıcıyla üretim yapıyoruz. Her bir siperliği bir saat 26 dakikada üretebiliyoruz. Gelen talebe bu şekilde yanıt vermeye çalışıyoruz. Şanlıurfa için talep toplamaya başladık, 12 saatte 722 talebi geçtik. İlk başta 6 yazıcıyla başladık talep artınca operasyonu büyüttük. Şu an 14 yazıcıyla üretime geçtik.”

"HASTANEDE KULLANMAYA BAŞLADIK"

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Ahmet Güzelçiçek de siperliğin etkin koruma sağladığını ve hastanede kullanmaya başladıklarını anlatarak, "Bu siperlikler ilk etapta elinizi yüzünüze götürmenizi engelliyor, ikincisi gelen damlacık enfeksiyonlarından koruyor, üçüncüsü ise gözlerinizi koruyor. Bu siperlik ile aynı zamanda maske de kullanılıyor. Bu siper bizim için önemli bir psikolojik rahatlık da sağlıyor. Biz hastanede kullanmaya başladık. Nöbetçi arkadaşlarımız bu kalkanla çalışıyor şu an” dedi.

ÜRÜNLERIN İLK MALİYETİ ÜNIVERSİTEDEN

HRÜ Rektörü Prof. Dr. Sabri Çelik ürünlerin ilk maliyetini üniversite olarak karşıladıklarını belirterek, “Çok sayıda kurum ve kuruluşun siperlik için kendileriyle irtibat kurdu. Üretilen siperlikleri hem kendi kurumlarımıza hem de talep eden farklı kurumlara veriyorlar. Günde pek çok siperlik üretiliyor. Yaptıkları çok önemli bir katkıdır, güzel bir çalışmaya imza atıyorlar” diye konuştu.

"İHTIYACI OLANLARA ULAŞTIRACAĞIZ"

Kahramanmaraş'ta bulunan Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi de 3D siperlik üretimi yapıldığını anlatan merkez müdürü Mehmet Turaç, "Koranavirüsle mücadelede sahip olduğumuz 3 boyutlu yazıcı potansiyeliyle medikal parçalara, araç ve gereçlere ihtiyaç duyan hastaneleri desteklemek ve kişisel korunmaya cevap vermek istiyoruz. 3 boyutlu yazıcıda üretilmiş parçalar, ihtiyaç anında orijinal parçaların yerini daha kısa sürede alabiliyor. Şu anda hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının hastalarla yakından irtibatları sırasında korunmalarını sağlayacak yüz kalkanı üretiyoruz. İhtiyacı olan kurum ve kuruluşlara hastane ve sağlık merkezleri gibi yerlere bu ürünlerin ulaştırılmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.