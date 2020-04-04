Koronavirüse karşı aşı çalışması yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı’dan aşı açıklaması

04 Nisan 2020 Cumartesi, 22:58

Koronavirüsün salgın olarak seyretmeye başladığı günden bu yana 28 kişilik ekibiyle aşı çalışması yürüten ve Sağlık Bakanlığı onayıyla klinik çalışmalara başlayan Ovalı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ovalı, aşı çalışmalarının seyrine ilişkin, “Saat 23… Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Neden? Çözmeye çalışacağız. Sonuç: Test tekrarı” notunu paylaştı.

ERGENEKON’LA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ovalı, 2008 yılında Ergenekon operasyonu kapsamında “bir Ergenekon sanığı ile telefon görüşmesi” gerekçe gösterilerek, Trabzon’da gözaltına alınmış, İstanbul’da çıkarıldığı mahkeme tarafından 20 bin TL ödeme şartıyla serbest bırakılmıştı. Akademik çalışmalarına devam eden Ovalı, koronavirüs tehdidi görülmeye başladıktan sonra, ekibiyle aşı çalışmalarına başladı. Ekip, 31 Mart tarihi itibariyle klinik çalışmalar için 45 günlük karantinaya girdi. Ovalı, “Herkesin kaçtığı covid19 virüsünden 10 milyar PFU üretmeye başlıyoruz. Kahramanlarımı seviyorum” açıklamasını yapmıştı.