Koronavirüse karşı CHP’li belediyeler alarmda

27 Mart 2020 Cuma, 15:02

Ataşehir Belediyesi: ihtiyaç sahibi yurttaşların yemek, ekmek, su gibi ihtiyaçları, belediyenin kendi bütçesinden karşılanıyor. Koronavirüs belirtileri gösteren bir kişi ile iletişime geçilirse ilçe sağlık müdürlüğüyle iletişime geçip, ekip yönlendiriliyor. Maddi yardım talepleri ve alışveriş talepleri de gideriliyor. Çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda Kaymakamlığa bağlı İlçe sosyal yardımlaşma vakfıyla iletişime geçilip evler ziyaret ediliyor. İlaç talepleri, bankadan para çekme gibi istekler yerine getiriliyor. Yaşlıların veya engellilerin acil ulaşım talepleri de refakatçi eşliğinde araç yönlendirilerek ulaşım sağlanıyor.



Avcılar Belediyesi: Belediye bünyesindeki Koronavirüs acil danışma hattıyla yurttaşlara ulaşmaya çalışılıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda evden çıkamayan hasta veya 65 yaş üstü yurttaşların alışveriş, ilaç alımı gibi ihtiyaçları önemseniyor. Koronavirüs şüphesi taşıdığını düşünerek kendisini bildiren yurttaşların evlerine sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Müşkül durumda olduğunu bildiren yaşlı yurttaşların çağırması durumunda sağlık ekipleri ulaşıyor. Ayrıca müşkül yurttaşlara yemek yardımı da yapılıyor. Koronavirüs sebebiyle kaygı duyan ve psikolojik yardım almak isteyen yurttaşlar yine çağrı merkezi aracılığıyla psikologlara yönlendiriliyor ve terapi alıyor. Sağlık konusunda soruları olan yurttaşlara da belediyede görevli doktorlar telefon üzerinden bilgi veriyor. İlçedeki belirli alanlarının dezenfekte edilmesi konusunda gelen çağrılar da değerlendiriliyor.



Bakırköy Belediyesi: 65 yaş üstü vatandaşların her türlü ihtiyacı için Bakırköy Belediyesi Halk Masası hizmet veriyor. Yaşlıların ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş listeleri alınarak yardımda bulunuluyor. Evde sağlık hizmeti sağlanıyor. İhtiyacını bildiren hasta veya yaşlıların evlerine gidilerek pansuman, iğne, serum gibi pek çok sağlık ihtiyacı gideriliyor.



Beşiktaş Belediyesi: Online Tıbbi Danışma hizmeti, koronavirüs özelinde tekrar kurguluyor ve sağlık konusunda bilgiler veriliyor. İhtiyaç durumunda sağlık ekipleri evlere yönlendiriliyor. Bu merkezde yoğunluğa göre 5 ila 15 arasında doktor hizmet veriyor. Belediyeyi arayan yüzlerce ileri yaştaki yurttaşa hijyen setleri, erzak paketleri ulaştırıyor. Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezini de aktif hale getirerek anlık olarak talepler dinliyor ve yönlendirmeler yapılıyor. Kriz masaları oluşturuluyor. Yaşlı ve engellilere destek paketleri ulaştırılıyor.



Beylikdüzü Belediyesi: Çağrı merkezimiz gelen talepleri alıyor, ilgili müdürlükler dağıtıyor. İlçede yaşayan gönüllüler de belediyeyle beraber senkronize çalışıyor. Belediye ile iletişime geçen gönüllüler ihtiyaç sahibi kişilerin adreslerini öğreniyor ve alışverişlerini yapıyor. Ayrıca belediyeyi arayan yurttaşlarla psikolojik destek sağlamak üzere uzmanlarda hazır bekletiliyor. Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü, engelli ve hasta kişilerin alışverişine öncelik veriliyor. Öte yandan, talepler doğrultusunda ilçedeki dezenfekte çalışmaları arttırılarak ilçenin tüm apartmanlarının girişine dezenfektan paspaslar dağıtıldı. Belediye binası ve kaymakamlık başta olma üzere lokasyonu yoğun olan kamu binalarında dezenfeksiyon kabinleri de aktif şekilde kullanılıyor



Büyükçekmece Belediyesi: Koronavirüs acil danışma hattını arayan yurttaşların talepleri doğrultusunda 70 kişilik bir ekip hizmet veriyor. Sosyal destek hizmetleri müdürlüğü tarafından özellikle mağdur olan müşkül durumdaki vatandaşlara ücretsiz kumanya yardımları yapılıyor. 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı olan yurttaşların dışarı çıkamaması sebebiyle alışveriş yardımları yapılıyor, ihtiyaçları doğrultusunda sağlık personelleri de yönlendiriliyor. Ayrıca Virüs nedeniyle tedirgin olan yurttaşlara, yine çağrı merkezi üzerinden iletişime geçildiğinde, ilgili psikologlar videoyla veya telefonla iletişime geçiyor ve psikolojik yardımda bulunuyor.



Esenyurt Belediyesi: Vatandaşların sorunlarına daha hızlı yanıt bulabilmesi adına 16 kişilik bir ekip çalışıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle arayan yurttaşlar için 4 psikolog hizmet veriyor. Müşkül durumdaki 65 yaş ve üzeri yurttaşlar için yemek desteğinde alışveriş yapılmasına, maaş çekilmesine kadar destek olunuyor. Hasta nakil hizmetleri ile rutin takip edilmesi gereken hastaların nakilleri çağrılar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Öte yandan yurttaşların bildirmesi halinde yanlış uygulamaların önüne geçilerek marketlerdeki fiyat kontrolleri yapılıyor. Sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda da destekler iki katına çıkarılarak, gerekli yerlere mama bırakılıyor.



Kadıköy Belediyesi: 65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi olan ve öncelikle yalnız yaşayan yaşlıların ilaç ve yiyecek alışverişi gibi talepleri karşılanıyor. Çağrı merkezine gelen sıcak yemek, ilaç ve market alışveriş talepleri alınıyor. İhtiyaç sahibi yaşlılara ekipler tarafından sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Belediyenin sosyal tesislerinde pişirilen yemekler, yine belediye ekipleri tarafından yaşlıların evlerine ulaştırılıyor.



Kartal Belediyesi: Evde bakıma muhtaç; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların hizmetlerini ücretsiz karşıladığı “Evde Sağlık” ile “Hasta Nakil” hizmetleri devam ediyor. 65 yaşındaki vatandaşlara hijyen paketleri dağıtılıyor. Yaşlı ve hasta olup evden çıkma yasağı olan vatandaşların alışveriş ihtiyacı gideriliyor. Çağrı merkezini arayarak psikolojik yardım isteyen Kartallılar için 3 psikolog hazır bekletiliyor gerekli durumlarda telefon aracılığıyla destek oluyor. Öte yandan Kartal Belediyesi, yurt genelinde yüz yüze eğitime verilen aranın ardından, talepler doğrultusunda kreşteki çocuklar için ‘uzaktan eğitim süreci’ ile hazırlanan eğitim videolarını, Kartal Belediyesi’nin YouTube kanalından izleyebiliyor.



Küçükçekmece Belediyesi: 65 yaş üstü, sokağa çıkamayan yurttaşların çağrıları doğrultusunda alışverişleri yapılıyor. Müşkül durumda olan yurttaşlara yemek yardımı yapılırken, yaş veya sağlık sorunları nedeniyle evlerini temizleyemeyen yurttaşların evine temizlik ekibi yollanıyor. Talepler doğrultusunda, Kronik rahatsızlığı olan veya kanser tedavisi gören yurttaşların hasta nakil işlemlerini sürdürülüyor ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. 65 yaş üzeri yurttaşların maaşını alabilmesi için ise ilçe amirlikleri ile görüşülüyor ve emniyet üzerinden çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor



Maltepe Belediyesi: Koronavirüs Acil Danışma Hattı’nı arayan vatandaşlardan gelen tüm talepleri alıyor, ihtiyaçlarını temin ediyor ve kapılarına kadar götürülüyor. Aşevi hizmetiyle evinde yemek yapacak kimsesi olmayan, yalnız yaşayan 65 yaş üstü yurttaşlara, haftanın 7 günü kahvaltı dahil günde 3 öğün sıcak yemek desteği sunuyor. Gerekli durumlarda uzman sağlık ekipleriyle iletişime geçildiğinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine giderek ücretsiz “Evde Sağlık” hizmeti veriliyor ve kan alma, pansuman, iğne, serum gibi pek çok sağlık ihtiyacı karşılanıyor. Ayrıca evinden çıkamayan yurttaşlarla yalnız hissetmemeleri için psikolojik destekte de bulunuluyor



Sarıyer Belediyesi: Koronavirüs Acil Danışma Hattı, danışmanlık hizmeti sunuyor. 65 yaş üstü, müşkül ve hastalara, ilaç yardımı, alışveriş yapımı, erzak yardımı gibi ihtiyaçlara göre yardımda bulunuluyor. Hat başında sağlık personelleri bulunuyor. Gerekli durumlarda evlere gidiliyor, hat başından bilgiler aktarılıyor. Özellikle bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yalnız yaşayan dışarı çıkamayan yurttaşların evlerine gidilerek ihtiyaçları alınıyor, sağlık personelleri evde bakım sağlıyor. Gerekli durumlarda yurttaşların talepleri doğrultusunda dezenfekte çalışmaları da yapılıyor.



Şişli Belediyesi: İhtiyaç sahibi olan ve öncelikle yalnız yaşayan yaşlılara; hasta nakil, banka ve mali işlemler, sıcak yemek, erzak yardımı, dezenfekte- ilaçlama, evcil hayvanları gezdirme-bakım, alışveriş, ilaç ve ulaşım hizmetleri veriyor ve gelen diğer talepleri en hızlı şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Sokak hayvanlarınında tedavi ve beslenme ihtiyaçlarını gidererek, sosyal medyadan Coronavirüs ile ilgili bilgilendirme içerikleri yayınlıyor.