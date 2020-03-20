Koronavirüse karşı Ege teyakkuzda

20 Mart 2020 Cuma, 09:25

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü verilerine göre, toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 51.3 oranında azaldı. İzmir’de koronavirüstehdidiyle mücadele kapsamında yapılan uyarılar etkili oluyor. İnsanlar arasında temasın azaltılması için gerekmedikçe sokağa çıkılmaması yönünde yapılan çağrılarsonucunda toplu taşıma kullananların sayısı yüzde 51.3 oranında azaldı. 3 Mart 2020 Salı günü tüm toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısı 1 milyon 846 bin 112 iken bu değer 17 Mart 2020 Salı günü 899 bin 474’e geriledi.

Okulların kapalı olması nedeniyle öğrenci ve öğretmen binişlerindeki azalma yüzde 80’leri buldu. Başta 65 yaş üzeri yurttaşlar olmak üzere serbest ve indirimli kartsahiplerinin binişsayılarında da yüzde 60’tan fazla düşüş görüldü. Ağırlıklı olarak özel sektör çalışanlarının oluşturduğu tam biniş yapanların sayısı da yüzde 38.6 oranında azaldı.

DEZENFEKSİYON VE TEMİZLİK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şubesi ekipleri, İZBAN ve metro istasyonları, otobüs aktarma merkezleri ile tramvay duraklarında gece yaptıkları rutin dezenfeksiyon çalışmalarına gündüz mesailerini de ekledi. Her gün binlerce kişinin kullandığı otobüs aktarma merkezlerisürekli dezenfekte ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de “Kendimizin olduğu kadar, birbirimizin de sağlığını korumakla sorumluyuz. Bu nedenle mecbur kalmadıkça evlerinizden çıkmayın” çağrısında bulunmuştu.

ZABITALARDAN FIRSATÇILARA DENETİM

İzmir Büyükşehir Belediyesi hijyen malzemelerinin fahişfiyatla satılmasını önlemek için denetimlerini arttırdı. Yurttaşların şikâyetlerini değerlendiren ekipler ateş ölçer, kolonya, dezenfektan, maske, elsabunu ve genel temizlik maddelerisatan market, eczane ve tıbbi ürün mağazalarını denetledi. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Müdürlüğü görevlilerinin de bulunduğu denetimlerin 30 ilçede aralıksız süreceği belirtildi. Ege’de aynı denetimleri il ve ilçe belediyesine bağlı zabıta ekipleri yoğunlaştırdı.

ATEŞLERİ ÖLÇÜLMEDEN İŞE BAŞLAMIYORLAR

Eşrefpaşa Hastanesi’nin sağlık personeli, belediye hizmet binalarına gelen tüm personelin ve vatandaşların vücut ısısını ateş ölçerlerle takip ediyor. Görev yapan hemşireler, hizmet binalarına gelen personelin ve yurttaşların vücut ısısının 38 derecenin üzerinde olup olmadığına bakıyor, normal değerlerin üzerinde bir durumla karşılaşıldığında sağlık birimleriyle iletişime geçiyor.

ÇİĞLİ Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, koronavirüstedbirleri ile ilgili ortak kararlar almak üzere ilçede faaliyet gösteren özel ve kamu hastanelerinin yetkilileri ile bir araya geldi.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Çiğli Belediyesi kurum içi ve kurum dışı çalışmalar ile ilgili yol haritasını belirledi. Kurum içi ve dışı tedbirlerin belirlenmesi kapsamında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Gümrükçü, “İlçemizde hizmet veren özel ve kamu hastanelerinin yetkilileri, kaymakamımız ve ilçedeki diğer kuruluşlarla süreci birlikte yürütüyoruz.

Bu zorlu günlerde üzerimize düşen neyse yapmaya çalışıyoruz ama asıl sorumluluk vatandaşlarımızda. Vatandaşlarımız virüsten korunma kurallarına uysunlar ve toplu alanlarda bulunmasınlar. Zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmasınlar” dedi.

MENDERES Belediyesi tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ilçede dezenfeksiyon çalışmaları hızla devam ederken bilgilendirme çalışmaları da aralıksız sürüyor. Virüse karşı alınacak önlemlerle ilgili bilgileri içeren el broşürü ve afişler ise ilçenin dört bir noktasına dağıtılırken görme ve işitme engelli vatandaşlar için de özel çalışma yapıldı.

MENEMEN Belediyesi, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse (Covid-19) karşı verdiği mücadelesine son hızla devam ediyor. İlçede bulunan toplu yaşam alanlarının ve sirkülasyonun fazla olduğu alanların dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürdürüldü. Sosyal medya hesaplarından, dezenfeksiyon çalışmalarına bundan sonra da düzenli olarak, titizlikle devam edeceklerinin açıklamasını yapan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği herşeyden önemli” diye konuştu.

MANİSA’nın Turgutlu, Akhisar, Merkezefendi, Alaşehir belediyeleri, koronavirüse karşı aldığı önlemleri artırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları sürerken personel bilgilendirildi ve maske dağıtıldı.

KUŞADASI Belediyesi Başkanı Ömer Günel’in talimatı ile kurulan özel ilaçlama ekip toplu taşıma araçları, cami, okullar, kamu binaları ve dolmuş durakları ile halkın yoğun olarak kullandığı altgeçitlerde dezenfekte çalışmasına başladı. Kuşadası Limanı’nda da önlem alındığını ifade eden Başkan Ömer Günel, “Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün tesis etmiş olduğu kontrol noktasında kruvaziyer gemisiyle gelen tüm yolcuları termal kamera gözetiminden geçirmekte. Ayrıca yolcu terminalinde karantina odası kuruldu. Liman bölgesi özel dezenfeksiyon yöntemleriyle baştan aşağıya temizlendi. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, termal kameralarla gözlem yapıyor. 15 Nisan’a kadar limana kruvaziyer gemisi gelmeyecek” diye konuştu.

AYDIN’daki kamu kurum ve kuruluşları dahil tüm ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemi uygulayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, halkı bilinçlendirmek için de çalışmalar yürütüyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşlarısosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarıda bulundu. Çerçioğlu,salgınla başa çıkmak için herkesin bilinçlenmesi gerektiğinin altını çizerek “Yerel yönetim olarak bizlerin aldığı önlemlerin yanısıra vatandaşlarımızın da kendi önlemlerini alması gerekiyor. Salgınla ancak herkes mücadele ederse başa çıkabiliriz. Bu sebeple herkese görev düşüyor. Sosyal mesafeyi de korumak zorundayız. Bu sebeple gerekli olmadıkça dışarıya çıkmamalıyız. Salgına karşı bilinçli olmalı, hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için gerekli hijyen kurallarına uymalıyız. Vatandaşlarımızın uyarıları dikkate alarak gerekli özeni göstereceğine eminim” diye konuştu.

EFELER Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatıyla Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, gece-gündüz demeden salgınla mücadele etmeye devam ediyor. Vatandaşların haftalık alışverişlerini yaptıklarısalı pazarının toplanmasının ardından Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, alanı köpüklü sularla fırçalayarak özenle temizleyip ilaçladı. Çöp konteynırları düzenli olarak antiseptik ilaçlarla dezenfekte eden personelin yoğun ve özverili çalışması ile olası risklerin önüne geçildi. İlçedeki ortak kullanım alanlarının sıhhati için tüm olanaklarıseferber eden Efeler Belediyesi bu süreçte ibadethaneleri, kahvehaneleri, kültür merkezlerini ve şehir içi halk minibüslerini de dezenfekte etti.

MUĞLA’da yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, rutin temizlik işleri ve önlemler yoğunlaştırıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, başkanlık binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında, ilçedeki otogarların, toplu taşıma araçlarının, Bodrum-Datça feribotunun, limanların, kültür merkezlerinin, ilçe belediye hizmet binalarının, gündüz bakımevlerinin, ödeme noktalarının, huzurevlerinin, valilik, haller, itfaiye birimlerinin, atık su arıtma tesislerinin, camilerin ve adaletsaraylarının dezenfekte edildiğinisöyledi. Zabıta görevlilerinin fırsatçılara göz açtırmamak için görevi başında olduğunu belirten Gürün, fatura ödemeyen konut abonelerinde su kesme işlemini iki ay ertelediklerini ifade etti.

BODRUM Belediye Başkanı Ahmet Aras da Umurça Parkı’nda yaptığı açıklamada, çeşitli tedbirler aldıklarını, almaya da devam edeceklerini kaydetti. Alınan kararlarla halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin ikinci bir emre kadar faaliyetlerinin durdurulduğunu belirten Aras, şöyle konuştu: “İnsanların bilinçlenmesi çok önemli. Biz bütün önlemlerimizi aldık, almaya da devam edeceğiz. ‘Bodrum’a yazlık evlerimize, deniz kenarına gidelim. Yaz geldisıcak oldu, virüs yayılmaz. Bodrum güvenlidir.’ diye düşünüyorsanız bence aldanıyorsunuz. Lütfen herkes evinde kalsın. Kendi önlemini yerinde alsın. Çok acil, hayati bir işi olmayanların da belediyelere gelmemelerini tavsiye ediyorum. Telefonla ya da internet yoluyla işlerini halletsinler. Ayrıca insanları rahatsız edecek, huzursuz edecek haberlerden ve sosyal medya paylaşımlarında da kaçınmalarını tavsiye ediyorum.”

MARMARİS Fethiye, Bodrum, Milas, Menteşe belediyeleri, koronavirüssalgınına yönelik alınan önlemler kapsamında dezenfekte çalışmalarını arttırdı. Salgın öncesi de rutin olarak ilçede yıkama ve dezenfekte faaliyeti yürüten ekipler parklar, ibadethaneler, kamu binaları, yüzme havuzu, kapalıspor salonları gibi alanları ilaçlamayı sürdürürken ayrıca rutin olarak gerçekleştirdikleri cadde ve sokak yıkamasısayısını artırdı.