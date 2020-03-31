Koronavirüse karşı satılık dua! "Bağışın kadar virüsten korun"
'Bana Dua Oku' isimli bir internet sitesi, insanları yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) koruduğunu iddia ettikleri bir duayı 'satışa' çıkardı. Site kısa bir süre önce kapatıldı.
İnsanları koronavirüsten koruduğunu iddia ettikleri 'Koronavirüs Duası'nı 20 liraya satışa çıkaran 'Bana Dua Oku' adlı internet sitesi, bağış vurgusu yaptıkları dua açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bağışın kadar virüsten korun ve sevdiklerin de korunsun! Corona Virüsü ülkemizde de görülmeye başlandı. Eğer korunmak ve aileni korumak istiyorsan bu duaya ihtiyacın var. Ne kadar çok bağış seni o kadar korur ve diğer hastalıklardan da arındırır."
Aynı sitede 'Cinsel performans artırma duası, İş bulma duası, Araba sahibi olma duası, Bel ağrısı duası, Beladan kurtulma duası, Borçtan kurtulma duası ve Cennete girme duası' gibi duaların da 'satıldığı' görülüyor.
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