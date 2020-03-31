Koronavirüse karşı uyaran cihaz geliştirmek isterken hastanelik oldu

31 Mart 2020 Salı, 10:54

Melbourne Üniversitesi’nden Doktor Daniel Reardon, insanların kendilerini salgından koruması için bir cihaz geliştirmek isterken hastanelik oldu.

Karantina sürecinden çok sıkıldığını söyleyen 27 yaşındaki Reardon, yüzle temas edildiğinde alarm veren bir kolye yapmak istedi. Bunun için burnunun içine ve dışına ikişer adet güçlü mıknatıs yerleştiren Reardon’ın iyi niyetli girişimi ters tepti.

Reardon burnunun dışındaki mıknatısları çıkardı ancak bu kez içindekiler birbirine kenetlendi. “Kerpetenle çıkarmaya çalıştım ancak her seferinde mıknatıslar kerpeteni çekti” diyen Reardon dakikalarca uğraşmasına, hatta çözümü Google’da aramasına rağmen başarılı olamadı.

'GOOGLE'DA ARADIM, 11 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK DA AYNISINI YAŞAMIŞ'

Daniel Reardon, "20 dakika uğraştıktan sonra sorunumu Google'lamaya karar verdim ve 11 yaşındaki bir çocuğun da aynı sorunu yaşadığını anlatan bir makale buldum. Orada sunulan çözüm daha fazla mıknatıstı. İçerideki çekimi dengelemek için dışarıya daha fazlasını koymaktı" dedi.

Bunun üzerine, sağlık çalışanı partneri tarafından hastaneye götürülen Reardon, doktorların kullandığı anestezi sprey sayesinde mıknatıslardan kurtuldu.

Sevgilisi dahil doktorların durumuna güldüğünü de söyleyen talihsiz mucit, “Sevgilim beni kendisinin de çalıştığı hastaneye götürdü çünkü tüm iş arkadaşlarının bana gülmesini istedi. Doktorlar da bunu bir hayli komik buldu, 'Karantina ve sıkıntı kaynaklaı bir yaralanma bu' şeklinde yorumlar yaptılar" dedi.

'BİR DAHA MIKNATISLARLA OYNAMAYCAĞIM'

Pulsarlar ve ağırlık dalgaları üzerinde uzmanlaşan Daniel Reardon, Guardian’a yaptığı açıklamada, “Bazı elektronik ekipmanım var ama devre veya bir şeyler inşa etmek konusunda gerçekten deneyim ya da uzmanlığım yok. Düşündüm ki, manyetik alanı algılayacak bir devre inşa edersem ve bileklerimize mıknatıslar takarsak, elimizi yüzümüze yaklaştırdığımızda alarmı tetikler. Yalnızlıktan, can sıkıntısı bana bunu düşündürdü. Yanlışlıkla elinizi yüzünüze yaklaştırmadığınız müddetçe sürekli uğultu çıkaran bir cihaz icat ettim” dedi.

Reardon, “Söylemeye gerek yok bir daha mıknatıslarla oynamayacağım” ifadelerini kullandı.