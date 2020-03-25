Koronavirüse yakalanan hasta uyardı: Lütfen aptal olmayın!

25 Mart 2020 Çarşamba, 16:05

İngiltere’nin Marlow kasabında yaşayan ve koronavirüs teşhisi konulan Matt Dockray, ‘virüsü yeterince ciddiye almayan’ ve sokağa çıkarak sosyal etkileşimlerini sürdüren insanlara seslendi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dockray, “Lütfen, lütfen aptal olmayın” ifadelerini kullandı.

Dockray yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İyiye gitmiyorum, daha da kötüleşmiyorum. Bu bana ‘yenilmez’ olduğunu düşünen her birinize seslenme fırsatı veriyor. Sadece öksürük ve hafif semptomlar yaşayabileceğini düşünen veya iyi olduklarını düşünen herkes için; lütfen, lütfen aptal olmayın. Bunun herhangi bir düşmanımın başına gelmesini bile istemezdim.”

‘EŞİME VE ÇOCUĞUMA VEDA VİDEOSU KAYDETTİM’

Dockray, yaşadığı korku ve acı sebebiyle çocuğuna ve eşine veda videosu kaydettiğini ifade ederek, “Eşime ve çocuğuma veda etmek için bir video kaydettim çünkü bir noktada acı ve korku yüzünden neredeyse hayatımdan vazgeçiyordum” dedi ve her nefeste savaşmaya devam edeceğini belirtti.