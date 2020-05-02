Koronavirüse yakalanan sigara dağıtıcılarının 200 temaslısına karantina
Kayseri'de, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran iki sigara dağıtıcısının koronavirüs testi pozitif çıkınca, temasta bulundukları yaklaşık 200 kişi evlerinde 14 gün karantina altına alındı.
Kayseri'de market ve bakkallara sigara dağıtımı gerçekleştiren 2 kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Sigara dağıtıcılarının koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, sigara dağıtıcıları ile iletişim kurarak temasta bulundukları kişileri belirledi.
Filyasyon ekibi, sigara dağıtıcılarının temasta bulunduğu yaklaşık 200 kişiye ulaştı. Bu kişiler koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün evlerinde karantina altına alındı. Sigara dağıtıcılarının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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