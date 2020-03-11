Koronavirüse yakalananların ölüm oranı açıklandı

11 Mart 2020 Çarşamba, 19:33

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve dünya çapına yayılan koronavirüs, 100 binden fazla kişiye bulaştığı tespit edildi. 3 bin 460’dan fazla hastanın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs hakkında en çok merak edilen konulardan biri, ölüm oranları oldu. Peki koronavirüsün İtalya ve İran’da sebep olduğu ölümlerin oranı neden daha yüksek? Ölüm oranı neye göre hesaplanıyor?

BİLDİRİLEN VAKALARIN YÜZDE 3,4'Ü ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) son olarak 3 Mart tarihinde yaptığı açıklamaya göre, küresel ölçekte ölümler yüzde 3.4 oranında seyrediyor. Açıklamada, “Küresel olarak, bildirilen COVID-19 vakalarının yüzde 3.4’ü yaşamını yitirdi. Karşılaştırma yapıldığında, mevsimsel grip, enfekte olanların yüzde 1’inden çok daha azını öldürüyor” denildi.

BAZI UZMANLARA GÖRE YÜZDE 1

Bununla birlikte, çok sayıda uzman DSÖ’nün hesaplarının resmen teşhis edilen vakalar üzerinden yapıldığını, oysa virüse yakalanan birçok kişinin belirtilerin hafif olması nedeniyle hastaneye gitmediğini hatırlatıyor. Bu bakış açısına göre, hafif vakaların sayılabildiği bir senaryoda ölüm oranı çok daha düşük seyrediyor. Bazı uzmanlar, oranın yaklaşık yüzde 1 kadar düşebileceğini söylüyor.

TESTLER ORANLARI DÜŞÜRÜYOR

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer nokta da, bir ülkede ne kadar çok kişiye test yapılırsa, ölüm oranının o kadar düşmesi. Koronarüsün yayılmasını engellemek için yüz binlerce kişinin test edildiği Güney Kore’de ölüm oranları yüzde 0.6’nın altında seyrediyor. ABD’de ise virüsün ilk yayılmaya başladığı ancak test sayısının düşük olduğu günlerde ölüm oranı yüzde 6’ya yaklaşmıştı.

İTALYA’DA YÜZDE 4

Milyonlarca testin yapıldığı İtalya’daki ölüm oranının yaklaşık yüzde 4 olmasıyla soru işareti yaratıyor. İtalya özelinde uzmanlar öncelikle, ülkenin Avrupa’nın en yaşlı nüfusuna sahip olmasına ve yaşamını yitirenlerin büyük çoğunluğunun 60 yaş üzerinde olmasına dikkat çekiyor. İtalya’daki yüksek oranın kesin nedeni bilinmese de, ülkenin test yapma stratejisinin ve kullandığı testin türünün de oranların hesaplanmasına etki edebileceği belirtiliyor.

ÇİN'İN ÖNLEMLERİ ORANI YÜZDE 0,7'YE DÜŞÜRDÜ

İtalya ile ilgili bir diğer yorum da, ilk vakaların tespit edilmesinde geç kalınması nedeniyle virüsün yayıldığı, bunun sonucunda da belirli yerlerdeki hastanelere çok sayıda hastanın aniden akın etmesi üzerine sağlık sisteminin yetersiz kaldığı yönünde. Bu tezi savunanlar, Çin’deki salgının merkez üssü olan Wuhan’a işaret ediyor. Zira hastaların yığıldığı Wuhan kentine ölüm oranı yüzde 5.8. Ancak Çin yönetiminin daha sıkı önlemlerin aldığı ve virüsün daha az kişiye yayıldığı diğer kentlerde oran 0.7.