Koronavirüste çoğalma oranı 1'i aştı, tehlike çanları çalmaya başladı

12 Mayıs 2020 Salı, 12:40

Koronavirüs salgınını yavaşlatmada kısmen başarılı olan Almanya'da enfeksiyon sayısının tekrar ivme kazanmaya başlaması koronavirüs vakalarının ikinci dalgasının gelmekte olduğu konusunda küresel tehlike çanlarını çaldırdı.

Öte yandan, dünyanın koronavirüs kaynaklı açık ara en fazla ölü sayısına sahip olan ülkesi ABD'nin Başkanı Donald Trump, Demokratları siyasi avantaj için eyaletleri çok yavaş açmakla suçladı.

Almanya'da ise her bir koronavirüslü hastanın virüsü bulaştırdığı insan sayısını ifade eden "çoğalma oranının" 1.1'e çıkması Paris'teki kuaförlerden Şangay'daki Disneyland'a kadar pek çok işletmenin yeniden açılmasıyla ilgili haberlere gölge düşürdü.

Çoğalma oranının 1'in üzerinde olması virüsün katlanarak arttığı anlamına geliyor.

TEMKİNLİ OLMAK ŞART

Reuters'in haberine göre, ABD Başkanı Trump zor durumdaki ekonomik ortama karşın kasım ayındaki başkanlık seçimlerine hazırlanıyor ve ABD eyaletlerinin süratli bir şekilde tekrar açılması için zorluyor. Sağlık uzmanları ise virüs salgınının tekrar yükselişe geçmesini engellemek için daha temkinli davranılmasını öneriyorlar.

Avrupa'daki İspanya ve Fransa gibi bazı ülkeler tecrit uygulamalarının gevşetilmesi için yeni girişimlerde bulunurlarken, ABD'den sonra en fazla ölü sayısına sahip olan İngiltere ise temkinli olarak hareket etmeyi seçti.