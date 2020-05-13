Koronavirüste ilk sporcu ölümü
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ilk kez bir aktif sporcunun hayatını kaybetmesine neden oldu.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ilk kez bir aktif sporcunun hayatını kaybetmesine neden oldu. 28 yaşındaki Shobushi Kanji, yakalandığı koronavirüsünden kurtulamadı. Shobushi, böylece salgın nedeniyle hayatını kaybeden ilk aktif sporcu oldu.
Japonya Sumo Birliği (JSA) yaptığı açıklamada Shobushi’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Corona virüsüne yakalandıktan sonra 19 Nisan tarihinden bu yana karantina altında olduğu belirtilen Shobushi’nin, yaşam savaşını kaybettiği belirtildi. Shobushi’nin, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile 9 Nisan’da hastaneye gittiği, kendisine yapılan corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındığı öğrenildi.
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