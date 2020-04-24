Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın yerine geçen isim belli oldu
Koronavirüs virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu hukukçu Hüseyin Baş seçildi. BTP Parti Sözcüsü Lütfullah Önder, parti kongresini salgın sona erdikten sonra yapacaklarını aktardı.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Lütfullah Önder, Haydar Baş'ın hayatını kaybetmesinin ardından, hukukçu oğlu Hüseyin Baş'ın genel başkanlık görevine seçildiğini açıkladı.
Yazılı açıklama yapan Lütfullah Önder, BTP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) dün telekonferans yöntemiyle, yeni genel başkanı belirmek amacıyla toplandığını aktardı.
OYBİRLİĞİYLE SEÇİLDİ
Tüzük gereği büyük kongre yapılıncaya kadar görev yapmak üzere, genel başkanı belirleme görevinin partinin en yetkili organı olan ve 130 kişiden oluşan MYK'ye ait olduğunu belirten Önder, şöyle devam etti:
Yapılan görüşmeler, istişareler ve neticede yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliğiyle Prof. Dr. Haydar Baş'ın oğlu, MYK üyemiz ve Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Baş'ı genel başkan olarak belirledik.
Bağımsız Türkiye Partisi Büyük Kongresi yapılıncaya kadar Hüseyin Baş, partimizin genel başkanıdır.
Hüseyin Baş ve babası Haydar Baş birlikte görülüyor (Üstte)
Koronavirüsü salgını sona erdiğinde büyük kongremizi toplayacağız.
Hukukçu kimliği, genç ve dinamik kişiliği, partimizin program ve projelerine vukufiyeti ve hitabeti ile önemli işler başaracağı inancıyla yeni Genel Başkanımız Hüseyin Baş'a başarılar dileriz.
Video Haberler
- Youtube'a yüklenen ilk video büyük ilgi gördü
- Profesörden 'gülen adam' yorumu: İncelenmesi gerek
- Korkunç kaza anı kamerada: Metrelerce havaya fırladı
- İstiklal Marşı bu kez balkon ve camlardan okundu
- Bakan Koca'dan 'küçük bilim kurulu' toplantısı paylaşımı
- Kılıçdaroğlu, CHP’nin 23 Nisan çizgi filminde!
- Erkan Baş'ın konuşması böyle kesildi
- Güney Afrika'da penguenler böyle dolaştı
- İmamoğlu çocuklara söz verdi: Buluşacağız
- 23 Nisan'ı evlerinde şarkı ve şiir okuyarak kutladılar