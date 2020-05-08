Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnediliyor?
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze ve defin süreçlerinde neler yaşanıyor?
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze ve defin süreçleri, özel uygulama ve tedbirlerle hayata geçiriliyor.
Peki bu süreçlerde neler yaşanıyor?
BBC Türkçe ekibi bunu İstanbul'da araştırdı ve konuyla ilgili gasilhane ve mezarlıkları görüntüledi.
Haberde, kentteki ölüm oranlarındaki son durum da ele alındı.
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