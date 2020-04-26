Koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen kişi yaşamını yitirdi

26 Nisan 2020 Pazar, 15:01

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Barış Çimen (45), yeni tip koronavirüsten korunmak amacıyla etil alkol ile dezenfektan içti.

Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Barış Çimen, yapılan tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.