Koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen kişi yaşamını yitirdi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronavirüsten (Covid-19) korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen Barış Çimen (45) yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Barış Çimen (45), yeni tip koronavirüsten korunmak amacıyla etil alkol ile dezenfektan içti.
Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Barış Çimen, yapılan tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.
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