Koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içti, hastanelik oldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronavirüsten (Covid-19) korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen kişi hastaneye kaldırıldı.

AA
26 Nisan 2020 Pazar, 15:01

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Barış. Ç (45), yeni tip koronavirüsten korunmak amacıyla etil alkol ile dezenfektan içti.

Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Barış Ç. tedavi altına alındı.

Barış Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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