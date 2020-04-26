Koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içti, hastanelik oldu
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronavirüsten (Covid-19) korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen kişi hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Barış. Ç (45), yeni tip koronavirüsten korunmak amacıyla etil alkol ile dezenfektan içti.
Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Barış Ç. tedavi altına alındı.
Barış Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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