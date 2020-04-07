Koronavirüsü yendi 'mesafeyi koruyun' dedi

07 Nisan 2020 Salı, 21:18

Türkiye’de, koronavirüs salgınından etkilenenlerin sayısı her geçen gün istikrarlı bir biçimde artarken, iyileşen hastaların sayısında gözlemlenen artış umutları çoğaltıyor.

Salgına yakalandıkları halde, büyük bir yaşam mücadelesi vererek kurtulanlar, “Evlerinizde kalın, sosyal mesafeyi koruyun, maske takın ve sevdiklerinizden uzak durun” diyor.

'MASKE TAKIN, MESAFEYİ KORUYUN'

Salı günü, 3 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu olan S.A (40), tüm vatandaşlara dikkatli olmalarını tavsiye ederek, “Bu hastalık kesinlikle hafife alınacak bir hastalık değil. Herkesin maske takması ve sosyal mesafeyi belli bir aralıkta tutması gerekiyor” dedi.

12 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından virüsü yenen A.Ç (42) ise “Çok zordu. Geceler günler geçmek bilmedi... Bu noktada, insanların dışarıda daha dikkatli olmaları ve evde kendilerini daha düzgün bir şekilde karantinaya almaları gerekiyor. Ne zaman, nereden geleceği belli değil. Bana da nereden geldiğini bilmiyorum” dedi.

YOĞUN BAKIM TEDAVİSİ

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım uzmanı olan Dr. Deniz Heppekcan, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “A.Ç isimli hastamız, 12 gün yoğun bakımda kaldı. Bunun ilk 10 gününde yapay solunum cihazına bağlıydı. Son 2 günde genel durumu düzeldi ve cihazdan ayırabildik” dedi.

Heppekcan’a göre, S.A isimli hasta da enfeksiyon servisinde tedavi görmekteyken, solunum sıkıntısının artması nedeniyle yoğun bakıma alındı ve 3 gün yoğun bakımda kaldı.

Hastaların tedavileri hem Sağlık Bakanlığı, hem de uluslararası Kovid19 tanı ve tedavi kılavuzlarına göre, multidisipliner yoğun bakım prensipleri ışığında yürütüldü.

GENEL ŞİKAYETLER VE TEDAVİ SÜRECİ

Heppekcan, hastaların genel şikayetleri ve tedavi süreçleriyle ilgili şunları söyledi:

“Kovid19 hastalarının hastaneye başvuru şikayetleri ateş, öksürük, kırgınlık ile başlayan viral enfeksiyon belirtileri olmakta ve devamında gelişen ani başlangıçlı ve ilerleyici solunum güçlüğü ise bu hastaların yoğun bakımda tedavi olması gerekliliğini göstermektedir.”

“Koronavirüs ile enfekte olan kişilerin büyük çoğunluğu semptom göstermeyen taşıyıcı olmakta veya ayakta ya da yatarak tedavi görecek şekilde, Kovid19 hastalığı geliştirmektedir. Enfekte olanların Yaklaşık %5’lik kısmı yoğun bakımda tedavi gerektiren kritik hasta durumuna geliyor.”

“CEPHEDE SAVAŞIR GİBİ...”

Sürecin başından itibaren, bir pandemi hastanesi olan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, hastane yönetimi ve İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli şekilde hareket planları hazırlandı. Bugün yoğun bakım ekibi 50 hemşire, 14 temizlik personeli, 10 anestezi uzmanı, 2 aile hekimi ve bir yoğun bakım uzmanından oluşuyor.

Heppekcan yoğun bakımda verilen mücadeleyi şu sözlerle özetliyor:

"Yoğun bakımda, üstelik böylesi bir salgın döneminde çalışmanın en önemli koşullarından biri tek yumruk olmak. Çünkü ancak bu uyumu yakaladığınız ölçüde başarılı sonuçlar alabiliyorsunuz. Temizlik personelinden, hemşiresine, anestezi uzmanından, Başhekimimiz ve diğer tüm hekimlerimize kadar adeta cephede savaşır gibi mücadele yürütüyoruz ve daha başarılı sonuçlar elde edeceğimize yürekten inanıyoruz. Ülkemiz de bize inanmayı sürdürsün."