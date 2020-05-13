Koronavirüsü yenen en yaşlı kişi kayıtlara geçti
İspanya koronavirüsten en fazla etkilenen ülkelerden biri olmasına karşın, virüsü yenen en yaşlı kişi de orada kayıtlara geçti.
Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya’dan sevindirici bir rekor geldi. 113 yaşındaki Maria Branyas mart ayında yakalandığı koronavirüsü haftalar süren tedavi sonucunda yenmeyi başardı.
Yaklaşık 20 yıldır Olot bölgesinde bir bakımevinde yaşayan Branyas, 1918’deki İspanyol gribini, 1936’da başlayan iç savaşı ve koronavirüsü hayatta kalarak atlatmış oldu.
YAŞADIKLARINI ANLATMAK İSTİYOR
Ülkenin gündemine oturan olay sonrası Branyas’ın kızı sosyal medyadan açıklamalarda bulunarak, “Sağlığı gayet iyi. Konuşmak ve yaşadıklarını anlatmak istiyor. Yeniden kendisi oldu” dedi.
MEKSİKA’DA DÜNYAYA GELDİ
1907’de gazeteci bir babanın çocuğu olarak Meksika’da doğan Branyas, önce San Francisco’ya ardından da Birinci Dünya Savaşı sırasında İspanya’nın Girona bölgesine yerleşti.
En büyükleri 86 yaşında olmak üzere üç çocuğu olan Branyas’ın, en yaşlısı 60 yaşında olan 13 de torunu bulunuyor.
İspanya’da Sağlık Bakanlığı’nın verdiği son bilgilere göre 228 bin kişi virüse yakalanırken, 26 bin 920 kişi hayatını kaybetti.
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