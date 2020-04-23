Koronavirüsü yenen hemşire: Öleceğimi düşünüyordum...

23 Nisan 2020 Perşembe, 09:41

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında, en çok can kaybının yaşandığı ABD hastalığın merkezi oldu. Ülkede 800 bini aşkın insana bulaşan virüs nedeniyle 47 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Hastalığa yenik düşenlerin yanı sıra atlatanların hikayeleri de ABD medyasında geniş yer buluyor. Onlardan biri de virüsle mücadeleyi amansızca sürdüren sağlık çalışanlarından Meghan Harpole. Kentucky eyaletinde hemşire olarak görev yapan 43 yaşındaki Harpole, hastalığa yakalandıktan sonraki süreci anlattı.

“VÜCUDUMDAKİ TÜM KEMİKLER TEK TEK KIRILIYORDU”

Sözcü’nün New York Post’tan derlediği habere göre; Mart ayının sonunda belirtiler göstermeye başlayan Harpole, nefes almasını bile engelleyen öksürük, yüksek ateş ve diyare yaşamaya başladı. Tüm vücudunun ağrılar içinde olduğunu ifade eden Harpole, “Sanki vücudumdaki tüm kemikler tek tek kırılıyordu. Öleceğimi düşündüm” dedi.

Hastaneye gittiğinde virüse yakalandığını öğrenen hemşire Harpole, semptomlar göstermeye başlayan oğlunun evde yalnız kalmaması için solunum desteği ve ilaçlarını alarak evde karantinaya girdi.

Harpole zorlu süreci atlatsa da geleceğe dair taşıdığı endişeleri, “Yine nefes almakta sorun yaşayacak mıyım? Bağışıklık sistemim zayıf mı düşecek? Kimse virüsün uzun süreli etkileri hakkında yeterince şey bilmiyor” sözleriyle anlattı.