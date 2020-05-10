Koronavirüsün çıktığı Wuhan'da kritik gelişme

10 Mayıs 2020 Pazar, 14:37

Dünya çapında 4 milyondan fazla insanı etkileyen koronavirüs ile ilgili flaş bir açıklama geldi. 3 Nisan’dan beri yeni koronavirüs vakasının tespit edilmediği Çin’in Wuhan kentinde uzun bir aradan sonra yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Yapılan açıklamada hastanın durumunun kritik olduğu belirtilirken, hastanın eşinin de testinin pozitif çıktığı ve semptom göstermediği belirtildi. Çin’in Wuhan kenti 76 günlük sokağa çıkma yasağını 8 Nisan’da kaldırmıştı. Toplamda şehirde resmi verilere göre 50 bin 334 vaka görüldü.