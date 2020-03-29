Koronavirüsün Kanal İstanbul’a etkisi ne?
Kanal İstanbul, ilk kez ne zaman gündeme geldi? Prof. Dr. Doğanay Tolunay, AKP iktidarının Kanal İstanbul ısrarını Cumhuriyet Tv’ye özel değerlendirdi. Prof. Dr. Tolunay; “Kanal İstanbul da izlenen yol bilimsel değil. Bu projede ısrarcı olmanın hatalı olduğunu düşünüyorum. Kanal İstanbul’un ekonomik getirisi yok. Doğaya bu kadar çok müdahale etmenin bir bedeli var. Koronavirüs sonrası ekonominin durgunluğa gireceği bir süreçte getirisi tartışmalı bir projede ısrar etmek doğru bir yaklaşım değil” dedi.
Kanal İstanbul, ilk kez ne zaman gündeme geldi? Prof. Dr. Doğanay Tolunay, AKP iktidarının Kanal İstanbul ısrarını Cumhuriyet Tv’ye özel değerlendirdi. Prof. Dr. Tolunay; “Kanal İstanbul da izlenen yol bilimsel değil. Bu projede ısrarcı olmanın hatalı olduğunu düşünüyorum. Kanal İstanbul’un ekonomik getirisi yok. Doğaya bu kadar çok müdahale etmenin bir bedeli var. Koronavirüs sonrası ekonominin durgunluğa gireceği bir süreçte getirisi tartışmalı bir projede ısrar etmek doğru bir yaklaşım değil” dedi.
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