Koronavirüsün nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi.
ABD’deki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) koronavirüsün (Covid-19) insan hücrelerindeki yayılışını mikroskopla görüntüledi.
ABD’de koronavirüs tespit edilen bir hastadan alınan hücreler laboratuvar ortamında incelendi.
NIAID’in paylaştığı fotoğraflarda, koronavirüsün hücrelerde yayılışı elektron mikroskobu ile görüntülendi.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bini aştı.
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