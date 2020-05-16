Koronayı koklayarak bulacaklar
İngiltere'de köpeklerin, koku alma duyuları sayesinde semptomlar ortaya çıkmadan önce insanlarda koronavirüs (Covid-19) tespit edip edemeyecekleri araştırılacak.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, özel olarak eğitilecek köpekler, virüsle ilgili yeni bir araştırmanın parçası olacak.
Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu, Durham Üniversitesi ve Tıbbi Teşhis Köpekleri adlı araştırma merkezinin iş birliği yapacağı çalışmaya, devlet de 500 bin sterlinlik fon sağlayacak.
Çalışmada, kanser, sıtma ve parkinson gibi hastalıkları teşhis edebilen köpeklerin, semptom göstermeseler bile koku örneklerinden insanlarda corona virüsü tespit edip edemeyeceği araştırılacak.
Çalışmanın ilk aşamasında, corona virüs taşıyan ve taşımayan kişilerden koku numuneleri toplanacak. Daha sonra 6 köpek, numunelerden virüsü tespit edebilmeleri için kapsamlı bir eğitime tabi tutulacak. Başarılı olunması durumunda köpekler, salgınla mücadelede kullanılacak.
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